La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó su boleto para la inauguración al Mundial 2026 a una joven indígena

Será la segunda mandataria en la historia en no asistir a dicho acto, el primero había sido Albert Lebrun en Francia 1938.

Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años originaria de Tlaquilpa, un municipio enclavado en las Altas Montañas de Veracruz, fue la ganadora del concurso impulsado por el gobierno de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , le entregó este viernes su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una joven índigena que asistirá al Estadio Azteca el 11 de junio en lugar de la mandataria para asistir al cruce entre México y Sudáfrica. "Queremos que este deporte sea parte de algo social, no solamente el negocio asociado al fútbol", explicó.

La entrega del boleto 0001 se realizó hoy por la mañana en la habitual conferencia mañanera de Sheinbaum en el Palacio Nacional, tal y como había anticipado que iba a hacer en diciembre del año pasado. Con este hecho, la mexicana se convertirá en la segunda mandataria en la historia en no asistir a la ceremonia de inauguración de una Copa del Mundo. El único que no se había presentado fue Albert Lebrun en Francia 1938.

“Son orgullo de México. No van a representar a la presidenta, o a la jefa de gobierno, van a representar a México”, dijo la presidenta al celebrar la entrega de su entrada a Yolett Cervantes Cuaquehua , de 21 años originaria de Tlaquilpa, un municipio enclavado en las Altas Montañas de Veracruz. Además se otorgaron boletos para otros partidos en México a deportistas de 16, 22 y 23 años.

La joven Cervantes descalza vestida con una blusa y una falda larga tradicional hizo una exhibición de sus destrezas con el balón en medio de uno de los salones del palacio de gobierno donde habitualmente se realizan las conferencias de prensa.

Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años originaria de Tlaquilpa, un municipio enclavado en las Altas Montañas de Veracruz, fue la ganadora del concurso impulsado por el gobierno de México.

Cómo se eligió a las ganadoras

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, explicó que la consigna del concurso era enviar un video controlando una pelota y explicando por qué querían asistir al partido. Más de mil videos enviados cumplieron con los requisitos.

La futbolista mexicana Charlyn Corral y la árbitra Katia Itzel García formaron parte del panel que eligió a las ganadoras. En total fueron tres: Karla Itzel Peña (asistirá al Estadio Guadalajara donde jugarán Corea y República Checa), Dayra Díaz "irá al Estadio Monterrey", y Yolett Cervantes "presenciará el partido inaugural).

Por qué la presidenta de México entregó su boleto al Mundial

La decisión de Claudia Sheinbaum fue un gesto simbólico y un mensaje directo a la inclusión ciudadana y al reconocimiento de las mujeres mexicanas, explicaron desde el gobierno mexicano. La mandataria reiteró la importancia del fútbol en su país, como una actividad donde los niños puedan formarse y las niñas puedan conseguir tener las mismas oportunidades.

“Lo que queremos más allá de recibir a millones de visitantes que van a estar en México por el mundial, que se quede en la gente, que este deporte sea parte de algo social, no solamente el negocio asociado al fútbol, porque también es un negocio, sino que realmente sea parte de una gran cantera”, agregó la presidenta.

Además, Sheinbaum adelantó que su gobierno buscará formar equipos con todas las participantes del concurso para ganar el boleto a la Copa del Mundo y lo anunciarán en las próximas semanas como parte del programa “Mundial Social”.

La presidenta hizo hincapié en que los clubes tengan sus propias canteras para promover el deporte desde la infancia y concluyó: “El fútbol también lo pueden jugar mujeres”.