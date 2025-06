Exdirigente de Chile reveló cómo influyó en los árbitrajes y perjudicó a Argentina en la Copa América 2015

Jadue además, se jactó de haber podido organizar todos los partidos de Chile en la capital, Santiago: "Nosotros recorrimos cinco o seis kilómetros para cada partido, desde Pinto Durán (el predio de entrenamiento) al Estadio Nacional".

El exdirigente chileno incluso contó en detalle cómo influenció en el cuerpo arbitral que dirigió aquella Copa América.

Primero dijo que tras el empate 3-3 ante México en fase de grupos, bajó al vestuario de los árbitros enfurecido a lanzar una amenaza ."Sentí que en ese partido el arbitraje nos perjudicó. Y no iba a permitir eso, que siempre había pasado en la historia de la selección. Menos organizando nosotros", reconoció. "Creo que el mensaje se entendió", afirmó.

Luego, Jadue contó que hablaba con Jorge Sampaoli (DT de Chile) sobre los árbitros que dirigirían a la "Roja". "Conversábamos dos o tres días antes de cada partido sobre los distintos árbitros… cuál nos gustaría que estuviese. Siempre existió buena comunicación con el cuerpo arbitral, incluso durante el desarrollo de la Copa América".

En esa sintonía, reveló cómo consiguió hacer que se sintieran cómodos durante el torneo. "Antes de los partidos de Chile, íbamos a comer a un restorán con el cuerpo arbitral de 50 personas. Ver necesidades, si faltaban entradas de cortesía. Ese tipo de cosas. Los invitábamos a un restorán de Santiago para comer, disfrutar, conversar. Estuve muy cercano al cuerpo arbitral durante el desarrollo de la Copa".

Finalmente, Jadue concluyó con un fuerte mensaje: "Yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo. No queríamos nuevamente hacer la típica Copa América excelente, organizada, para todo el mundo, como ejemplo, Chile… No, nosotros queríamos ganarla. 100 años de derrotas, triunfos morales, se tenían que terminar".

Hoy en día, a sus 46 años, Jadue es residente en Miami, pero está cerca de regresar a su país ya que la Justicia de Estados Unidos está por prescribir la causa del FIFAgate, ya que pasó una década de la misma. Sin embargo, no podrá poner más un pie en Suiza ni en la FIFA, ya que lo suspendieron de por vida de cualquier actividad futbolística junto al colombiano Luis Bedoya.