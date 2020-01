Las locuras de Fognini: una trompada a su raqueta, la discusión con el umpire y una remontada épica

Parece inverosímil, pero el número 12 del ranking mundial, disconforme con su un punto, le pegó una trompada a su raqueta y casi se rompe la mano. Fue vendado por algunos cortes y la lluvia del lunes lo salvó. En la continuidad de su duelo ante el estadounidense Reilly Opelka, su mano lucía muy hinchada y dañada.

Tras algunos impactos más de su raqueta contra el piso, el nacido San Remo finalmente tuvo un debut épico en el Abierto de Australia, ya que derrotó al gigante estadounidense por 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3 y 7-6 (5), avanzando a segunda ronda.

fognini.mp4 YouTube Tennisempire

No obstante, este martes, ya sin la lluvia y su mano comprometida, y a pesar del cambio en el rumbo del duelo, Fognini tuvo un cruce (otro más) con el umpire, esta vez el brasileño Carlos Bernardes, cuando le quitó un punto por exceso verbal.

"Sos una vergüenza, no podés sacarme un punto. Él no para de tirar la raqueta y de decir 'fuck' todo el tiempo y no le decís nada", recriminó el italiano, al tiempo que se defendió: "No podes sacarme un punto cuando no te estoy diciendo 'fuck'. Si te lo dijera ya sería otra cosa".

Ben Rothenberg on Twitter Fabio Fognini says he busted up his hand by punching his racquet yesterday. Struggling to bend his right index finger. #AusOpen pic.twitter.com/aufMtYwKXW — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 21, 2020

Luego que Bernardes le aclare que no podía hablar en italiano porque el idioma oficial es el inglés, "Fogna" subió el tono: "Es que no puedo jugar con un árbitro que no me da tranquilidad. Cuando Nadal te lo pide, lo hacés. Si te lo pide Fognini, no lo hacés. Y si te lo pide su majestad, (Federer) también lo hacés".