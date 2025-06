Festejos celestes y blancos: Argentina, el país con más goles en el Mundial de Clubes

En el posteo la entidad con sede en Zurich reveló que Argentina encabeza el listado, con 8 tantos de distintos futbolistas que anotaron para sus equipos. Entre estos, la FIFA destacó a River, con la imagen de Maximiliano Meza.

La misma cantidad de goles tiene Francia, mientras que en el tercer puesto, con una diferencia, está Alemania con 5 jugadores que anotaron en el arranque de la súper competencia que abarca a los 32 mejores equipos de todo el mundo.

Por otra parte, el listado dejó diversas sorpresas, como lo es el caso de Brasil e Inglaterra que solamente anotaron un solo tanto en el arranque del Mundial de Clubes.

