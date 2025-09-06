Qué dijo Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto y su continuidad en la F1 2026: "Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar"







Luego de sus críticas, el director de Alpine destacó la mejora en el rendimiento del piloto argentino. Este domingo, desde las 10 de la mañana, el piloto oriundo de pilar buscará sumar sus primeros puntos de la temporada.

Franco Colapinto afrontará las últimas carreras del calendario con el foco puesto en asegurarse una plaza para el 2026.

Franco Colapinto encara este fin de semana el Gran Premio de Italia en Monza con la presión de mantener su lugar en Alpine, luego de que su compañero, el francés Pierre Gasly, asegurará su continuidad en la escudería hasta 2028. El piloto argentino de 22 años llegó al equipo este año tras un intercambio con Jack Doohan y aún no tiene garantizado su asiento para la próxima temporada, lo que genera incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1. En este escenario, el jefe de la escudería francesa, Flavio Briatore, dio detalles de su postura sobre quién será el conductor a bordo de la segundo asiento en 2026: “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”

A pesar de un inicio complicado en Alpine, marcado por problemas con el monoplaza y la adaptación a la máxima categoría, Colapinto mostró mejoras importantes durante las últimas carreras. Con el Gran Premio de Italia como escenario, el piloto nacido en Pilar busca capitalizar su progreso y sumar experiencia para consolidarse en la escudería francesa.

Las declaraciones de Flavio Briatore sobre el futuro Franco Colapinto Tras confirmar a Pierre Gasly en Alpine hasta 2028, Briatore habló con Sky News F1 en Monza sobre el futuro de Colapinto y explicó que aún no tienen una decisión sobre el quién ocupará el segundo monoplaza en 2026. "Por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, afirmó el italiano.

Colapinto @AlpineF1Team

Briatore destacó la evolución del argentino en las últimas carreras: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.

Anteriormente, en un comunicado oficial de Alpine, Briatore resaltó la continuidad de Gasly y su aporte al equipo: “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado. Pierre ha sido un activo inmenso durante este período difícil. He quedado muy impresionado con su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo”. Fórmula 1: Colapinto entre los mejores en FP3, pero eliminado en la Qualy del GP de Monza En la última práctica libre del GP de Italia, Colapinto se destacó dentro de Alpine al terminar 14°, con un tiempo de 1:20.034, superando a su compañero Gasly, que finalizó 18°. Sin embargo, en la clasificación del sábado, el piloto argentino quedó eliminado en la Q1, ubicándose 18° con un registro de 1m19s992, nuevamente por delante de Gasly, quien terminó 19°. max-verstappen.jpg Verstappen se quedó con la pole position. Fórmula 1: dónde y cuándo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia La clasificación del GP de Italia se disputó este sábado 6 de septiembre a partir de las 11:00 (hora de Argentina), mientras que la carrera final será el domingo 7 a las 10:00. Los fanáticos podrán seguir a Colapinto y la Fórmula 1 a través de: Cablevisión Digital: canales 25 (SD) y 106 (HD), también HD y Flow

DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)

Streaming online vía Disney+, previa contratación en su página web oficial El domingo 7 de septiembre será el cierre del fin de semana en Italia, con la largada prevista para las 10:00, hora local.