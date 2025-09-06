Fórmula 1: a qué hora corre la clasificación Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza y dónde verla

Franco Colapinto completó este sábado por la mañana la última práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza y lo hizo con un rendimiento que le permitió colocarse en el puesto 14°. El piloto argentino, al mando del A525, cerró la sesión con un tiempo de 1:20.034 y superó por 4 puestos a su compañero, Pierre Gasly, que se ubicó en el puesto 18°.
La sesión fue dominada por Lando Norris, de McLaren, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). Tras un buen rendimiento que lo dejó al borde de los puntos en el GP de Países Bajos, Colapinto buscará tener una buena clasificación de cara a la 16° carrera del calendario de la máxima categoría del automovilismo
Colapinto en Monza: del fondo en la FP2 al 14° lugar en la FP3
El arranque del fin de semana no fue sencillo para Colapinto: tal como estaba previsto, no participó de la FP1 - su lugar fue ocupado por el estonio, Paul Aron - y en la segunda práctica finalizó 20°. Sin embargo, en la FP3 logró una mejora significativa, ubicándose 14° y cuatro posiciones por delante de Gasly.
El tiempo más rápido de este sábado fue marcado por Norris con su McLaren (1:19.331). En un entrenamiento muy ajustado, la diferencia entre el mejor y el último fue de menos de un segundo. En ese contexto, el argentino consiguió girar a solo 0.703 de la punta, mostrando progreso respecto al viernes.
Clasificación del GP de Italia de F1: horario y dónde ver a Colapinto
La clasificación del Gran Premio de Italia se disputará este sábado 6 de septiembre desde las 11:00 (hora de Argentina). Será la oportunidad para que Colapinto, en su décimo Gran Premio con Alpine, intente capitalizar el buen cierre de prácticas y avanzar en la grilla de partida. Los fanáticos de la F1 podrán seguir al argentino a través de las siguientes opciones:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
También se podrá ver online a través de Disney+, la cual se contrata previo registro a través de la página web.
Los horarios del GP de Italia de la Fórmula 1
Viernes 5/9:
- Práctica libre 1 a las 8.30 - FINALIZADA
- Práctica libre 2 a las 12 - FINALIZADA
Sábado 6/9:
- Práctica libre 3 a las 7.30 - FINALIZADA
- Clasificación a las 11
Domingo 7/9:
- Carrera a las 10
