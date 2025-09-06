Fórmula 1: a qué hora corre la clasificación Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza y dónde verla







El argentino cerró una buena FP3 y se ubicó por delante de su compañero. La clasificación iniciará a las 11 de este sábado.

Franco Colapinto buscará continuar con la mejora y tener una buena clasificación de cara a la carrera del domingo.

Franco Colapinto completó este sábado por la mañana la última práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza y lo hizo con un rendimiento que le permitió colocarse en el puesto 14°. El piloto argentino, al mando del A525, cerró la sesión con un tiempo de 1:20.034 y superó por 4 puestos a su compañero, Pierre Gasly, que se ubicó en el puesto 18°.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La sesión fue dominada por Lando Norris, de McLaren, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). Tras un buen rendimiento que lo dejó al borde de los puntos en el GP de Países Bajos, Colapinto buscará tener una buena clasificación de cara a la 16° carrera del calendario de la máxima categoría del automovilismo

Colapinto en Monza: del fondo en la FP2 al 14° lugar en la FP3 El arranque del fin de semana no fue sencillo para Colapinto: tal como estaba previsto, no participó de la FP1 - su lugar fue ocupado por el estonio, Paul Aron - y en la segunda práctica finalizó 20°. Sin embargo, en la FP3 logró una mejora significativa, ubicándose 14° y cuatro posiciones por delante de Gasly.

image Así terminó la FP3 del GP de Monza. F1

El tiempo más rápido de este sábado fue marcado por Norris con su McLaren (1:19.331). En un entrenamiento muy ajustado, la diferencia entre el mejor y el último fue de menos de un segundo. En ese contexto, el argentino consiguió girar a solo 0.703 de la punta, mostrando progreso respecto al viernes.

Clasificación del GP de Italia de F1: horario y dónde ver a Colapinto La clasificación del Gran Premio de Italia se disputará este sábado 6 de septiembre desde las 11:00 (hora de Argentina). Será la oportunidad para que Colapinto, en su décimo Gran Premio con Alpine, intente capitalizar el buen cierre de prácticas y avanzar en la grilla de partida. Los fanáticos de la F1 podrán seguir al argentino a través de las siguientes opciones: Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro También se podrá ver online a través de Disney+, la cual se contrata previo registro a través de la página web. Los horarios del GP de Italia de la Fórmula 1 Viernes 5/9: Práctica libre 1 a las 8.30 - FINALIZADA

Práctica libre 2 a las 12 - FINALIZADA Sábado 6/9: Práctica libre 3 a las 7.30 - FINALIZADA

Clasificación a las 11 Domingo 7/9: Carrera a las 10