SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de septiembre 2025 - 09:19

Fórmula 1: a qué hora corre la clasificación Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza y dónde verla

El argentino cerró una buena FP3 y se ubicó por delante de su compañero. La clasificación iniciará a las 11 de este sábado.

Franco Colapinto buscará continuar con la mejora y tener una buena clasificación de cara a la carrera del domingo.

Franco Colapinto buscará continuar con la mejora y tener una buena clasificación de cara a la carrera del domingo.

Franco Colapinto completó este sábado por la mañana la última práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza y lo hizo con un rendimiento que le permitió colocarse en el puesto 14°. El piloto argentino, al mando del A525, cerró la sesión con un tiempo de 1:20.034 y superó por 4 puestos a su compañero, Pierre Gasly, que se ubicó en el puesto 18°.

La sesión fue dominada por Lando Norris, de McLaren, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). Tras un buen rendimiento que lo dejó al borde de los puntos en el GP de Países Bajos, Colapinto buscará tener una buena clasificación de cara a la 16° carrera del calendario de la máxima categoría del automovilismo

Informate más

Colapinto en Monza: del fondo en la FP2 al 14° lugar en la FP3

El arranque del fin de semana no fue sencillo para Colapinto: tal como estaba previsto, no participó de la FP1 - su lugar fue ocupado por el estonio, Paul Aron - y en la segunda práctica finalizó 20°. Sin embargo, en la FP3 logró una mejora significativa, ubicándose 14° y cuatro posiciones por delante de Gasly.

image
As&iacute; termin&oacute; la FP3 del GP de Monza.

Así terminó la FP3 del GP de Monza.

El tiempo más rápido de este sábado fue marcado por Norris con su McLaren (1:19.331). En un entrenamiento muy ajustado, la diferencia entre el mejor y el último fue de menos de un segundo. En ese contexto, el argentino consiguió girar a solo 0.703 de la punta, mostrando progreso respecto al viernes.

Clasificación del GP de Italia de F1: horario y dónde ver a Colapinto

La clasificación del Gran Premio de Italia se disputará este sábado 6 de septiembre desde las 11:00 (hora de Argentina). Será la oportunidad para que Colapinto, en su décimo Gran Premio con Alpine, intente capitalizar el buen cierre de prácticas y avanzar en la grilla de partida. Los fanáticos de la F1 podrán seguir al argentino a través de las siguientes opciones:

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También se podrá ver online a través de Disney+, la cual se contrata previo registro a través de la página web.

Los horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Viernes 5/9:

  • Práctica libre 1 a las 8.30 - FINALIZADA
  • Práctica libre 2 a las 12 - FINALIZADA

Sábado 6/9:

  • Práctica libre 3 a las 7.30 - FINALIZADA
  • Clasificación a las 11

Domingo 7/9:

  • Carrera a las 10

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias