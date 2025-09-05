Tras salir último en la FP2 del GP de Monza, Franco Colapinto se quejó de las altas temperaturas







El piloto argentino participó solo de la segunda práctica libre, ya que la primera la disputó el estonio Paul Aron. Luego de una mala sesión, se quejó de las condiciones.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su malestar con las altas temperaturas en el inicio del fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia.

Luego de terminar último en la segunda práctica libre que tuvo lugar este viernes, el oriundo de Pilar aseguró que el calor en Italia "viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal pero trataremos de mejorar".

“Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Porque tenemos tan poco grip atrás y sobre calentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde y estar listos para mañana”, agregó.

En cuanto a lo que fue el rendimiento del equipo en estas dos pruebas libres, Colapinto declaró: “Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

“Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno. Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho”, añadió el argentino.

Este sábado continuará el fin de semana de Fórmula 1 en Monza donde Colapinto participará de la tercera práctica libre a las 7.30 horas de la Argentina y la clasificación a las 11 horas mientras que el domingo será la carrera principal a las 10 horas.