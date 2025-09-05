Fórmula 1: Franco Colapinto listo para el GP de Italia después de ceder la primera práctica

El piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza luego de que el estonio haya participado de la FP1 junto a Pierre Gasly.

Franco Colapinto volverá a la pista en el Gran Premio de Italia tras ceder su Alpine al piloto estonio Paul Aron durante la primera práctica libre en Monza .

Aron, quien ocupó el asiento del argentino según el reglamento de la Fórmula 1 que exige dar minutos a pilotos novatos, finalizó en el puesto 20 , mientras su compañero de equipo Pierre Gasly marcó el 18.

Colapinto, que logró el undécimo lugar en el GP de Países Bajos , a solo medio segundo de la zona de puntos. Ahora buscará en la segunda práctica libre , programada para este viernes a las 12 , continuar con su preparación para la carrera, donde intentará sumar sus primeros puntos de la temporada. El argentino busca mejorar su rendimiento en una pista donde el motor Renault suele mostrar mejor desempeño.

Paul Aron ocupó el asiento de Colapinto en la primera práctica libre según el reglamento de la Fórmula 1 que exige dar minutos a pilotos novatos . El estonio completó 23 giros y marcó un tiempo de 1 minuto y 23 segundos, que lo ubicó en el 20° puesto, a 0.500 segundos de su compañero de equipo Pierre Gasly en el décimo octavo lugar.

Durante la sesión, Aron protagonizó un trompo en la curva 4 al tocar la grava en la entrada, pero logró continuar sin daños en el monoplaza. "Todo bien, toqué la grava en la entrada", explicó el piloto a su ingeniero tras el incidente. La práctica también incluyó una bandera roja por grava en la pista y un virtual safety car por problemas mecánicos en el Mercedes de George Russell.

Los retos de Franco Colapinto rumbo al GP de Italia

Colapinto llega a Monza con la confianza renovada tras su actuación en Zandvoort, donde mostró consistencia y comodidad con el auto. Sin embargo, investigaciones de la FIA podrían modificar los resultados del GP de Países Bajos y darle al argentino la oportunidad de sumar su primer punto.

La FIA analiza una maniobra de Yuki Tsunoda contra Pierre Gasly. Si el japonés recibe sanciones, Colapinto ascendería al décimo puesto. Mientras espera el fallo, el argentino se enfoca en Monza, donde busca repetir su actuación del año pasado y mejorar su posición.

El equipo Alpine ya cumplió con las reglamentaciones de la FIA al ceder el auto a Aron en la primera práctica. Colapinto tendrá la oportunidad de probar el A525 en la segunda sesión del viernes, donde buscará ajustar el auto para la clasificación y la carrera.