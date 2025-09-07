SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de septiembre 2025 - 13:57

La bronca de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Monza: "Me sentí muy solo"

El piloto argentino finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine y tuvo otra carrera complicada que le provocó frustración.

Franco Colapinto no pudo cumplir una buena labor en Monza

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", aseguró Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.

Informate más

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

