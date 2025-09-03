Sorpresa en la Fórmula 1: Alpine reemplazará a Franco Colapinto por otro piloto en las prácticas libres el GP de Italia







La escudería francesa decidió que reemplazará al piloto argentino en las prácticas libres del Gran Premio de Italia, este viernes.

Sorpresa: Alpine reemplazará a Colapinto por otro piloto en las prácticas libres el GP de Italia @AlpineF1Team

A menos de 24 horas del inicio del Gran Premio de Italia, Alpine anunció una noticia sorprendente para el público argentino: el piloto reserva Paul Aron correrá en las prácticas libres en lugar de Franco Colapinto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De todas formas, el motivo puede dejar tranquilo a los fanáticos del argentino. Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la Fórmula 1.

Esta será la primera vez que el oriundo de Estonia maneje un Alpine en la Fórmula 1. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes", dijo el joven de 21 años.

image Paul Aron

Aron corrió durante 2024 en la F2 y en 2023 lo hizo en la Fórmula 3, ambas categorías teloneras de la Máxima.

Por su parte, Franco Colapinto volverá a la acción en la jornada del sábado, donde disputará la clasificación para la carrera del domingo.