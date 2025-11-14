Fórmula 1: Bernie Ecclestone volvió a hablar de Franco Colapinto y reveló detalles inéditos de su confirmación en Alpine







El ex dirigente de la F1 habló sobre el piloto argentino y su futuro en la máxima categoría, tras su continuidad en la escudería francesa

Bernie Ecclestone y su confianza puesta en Franco Colapinto, tras su confirmación en Alpine.

Bernie Ecclestone, presidente emérito de la Fórmula 1, compartió su opinión sobre Franco Colapinto y dió detalles sobre el proceso que llevó al piloto argentino a Alpine. El exdirigente de la Fórmula 1 destacó el talento del bonaerense, pero advirtió que su adaptación al equipo requerirá tiempo. "Es muy talentoso, se lo nota con dedicación y compromiso, pero habrá que esperar", declaró Ecclestone.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El británico intervino directamente en la carrera de Colapinto cuando, en 2024, Williams no lo incluyó en sus planes para 2025. Ecclestone contactó a Flavio Briatore y facilitó su incorporación a Alpine, donde el argentino prepara su primera temporada completa en 2026. "Tendremos que esperar a ver qué pasa. Estas cosas son nuevas, así que habrá que ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse", explicó en diálogo con Infobae.

Bernie Ecclestone F1 Bernie Ecclestone reveló el detrás de escena de la confirmación de Franco Colapinto en Alpine Ecclestone mencionó que Colapinto enfrenta su primera pretemporada formal en 2026, un paso clave para su desarrollo en la categoría. El exjefe de la Fórmula 1 también recordó su relación con Argentina, que comenzó con Carlos Alberto Reutemann, a quien considera "un viejo amigo". Los patrocinadores estatales que acompañaron a Reutemann permitieron su llegada a la Fórmula 1, en 1972, cuando Ecclestone tomó el control del equipo Brabham.

"El Lole debutó en Buenos Aires con pole position y logró su primera victoria en 1974, en Sudáfrica", señaló. Medio siglo después, Ecclestone celebra que otro argentino, como Colapinto, tenga presencia en la categoría. Aunque reconoce sus condiciones, su mensaje es claro: "El talento está, pero el tiempo y la adaptación serán decisivos antes del salto definitivo".

Ecclestone subrayó que Alpine es el equipo ideal para el crecimiento de Colapinto. Su intervención en 2024 fue clave para que el piloto encontrara un lugar en la Fórmula 1, evitando quedar fuera de la categoría. "Estas cosas son nuevas, así que habrá que ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse", reiteró.