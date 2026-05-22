El insólito blooper que dejó a Racing afuera de la Copa Sudamericana

La Academia igualó 2-2 ante Caracas de Venezuela en el Cilindro de Avellanera. El resultado lo dejó sin posibilidades de avanzar a la próxima fase.

Racing sufrió una eliminación inesperada en la Copa Sudamericana 2026 tras igualar 2-2 frente a Caracas FC en el Cilindro de Avellaneda. El empate llegó a través de un insólito blooper del arquero, aunque desató una fuerte discusión: en la Academia reclamaron infracción sobre Matías Tagliamonte antes del gol definitivo.

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La acción ocurrió a los 72 minutos del segundo tiempo, cuando Racing ganaba un partido clave para seguir con vida en el certamen continental. Todo comenzó con un córner que complicó seriamente al arquero académico, quien intentó varias veces despejar la pelota por encima del travesaño sin éxito.

Después de dos atajadas previas que habían sostenido al equipo de Gustavo Costas , Tagliamonte protagonizó una secuencia increíble. La pelota rebotó reiteradamente en el travesaño y nunca terminó de salir del área ni cruzar completamente la línea de fondo.

En medio del desconcierto, el delantero venezolano Adrián Fernández saltó a disputar la jugada y desplazó al arquero, que terminó cayendo dentro del área chica. Segundos después, el balón volvió a bajar desde el travesaño y Irving Gudiño apareció para empujarla y marcar el 2-2 definitivo.

Las protestas de los jugadores de Racing fueron inmediatas. Todo el equipo reclamó un empujón sobre Tagliamonte en el momento en el que intentaba despejar la pelota.

Sin embargo, desde el VAR validaron rápidamente la acción y sostuvieron el fallo inicial del árbitro, por lo que el tanto terminó subiendo al marcador sin revisión prolongada.

Un semestre para el olvido

La igualdad frente a Caracas sentenció la eliminación del conjunto argentino de la Sudamericana a falta de una fecha para el cierre del grupo. Botafogo aseguró su clasificación a los octavos de final, mientras que el equipo venezolano avanzó al repechaje.

El encuentro comenzó de manera adversa para Racing desde el primer minuto, cuando Gabriel Rojas convirtió un gol en contra. Aun así, la Academia reaccionó rápido gracias a un potente remate de Gastón Martirena.

Más tarde, Adrián Martínez dio vuelta el resultado con un penal ejecutado al ángulo y parecía encaminar una victoria necesaria para el equipo de Avellaneda.

Pero el insólito empate de Caracas terminó transformándose en un golpe durísimo para un Racing que cerró un semestre muy irregular tanto en el plano local como internacional.

Costas quedó en el centro de las críticas

Tras la eliminación, el entrenador Gustavo Costas reconoció el mal momento del equipo y evitó confirmar su continuidad en el cargo. “El culpable de lo que pasó este semestre fui yo”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico quedó muy cuestionado después de una campaña decepcionante en la Sudamericana, donde Racing apenas consiguió una victoria en la fase de grupos.

Ahora, el club deberá enfocarse únicamente en la Copa Argentina y en reorganizar un plantel golpeado anímicamente tras una eliminación que dejó bronca, polémica y muchas dudas.