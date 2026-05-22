Es oficial: Pep Guardiola deja de ser entrenador del Manchester City

El técnico catalán cerrará una etapa histórica en Inglaterra tras una década cargada de títulos, récords y una huella táctica difícil de igualar.

La noticia que durante semanas circuló como rumor finalmente se hizo oficial. Manchester City confirmó este viernes que Pep Guardiola dejará su cargo al finalizar la temporada 2025/26 . El anuncio sacudió al fútbol europeo y marca el cierre de uno de los ciclos más exitosos que haya tenido la Premier League.

El entrenador español todavía tenía contrato por un año más, aunque puertas adentro del club ya se hablaba de desgaste y de la sensación de que el proyecto había llegado a su techo competitivo . Guardiola eligió despedirse ahora, después de diez temporadas en las que transformó al City en una potencia global.

La federación inglesa de fútbol cree que Pep Guardiola encajaría perfectamente en los Three Lions, ya que conoce la cultura del fútbol local por su largo tiempo en Inglaterra: dirige el Manchester City desde la temporada 2016/17 de manera ininterrumpida.

La decisión abre una nueva etapa tanto para el club inglés como para el propio entrenador. Y aunque todavía no hay confirmaciones sobre su próximo destino, en Europa ya empezó el juego de especulaciones.

El comunicado del club llegó acompañado por un video emotivo publicado en redes sociales, donde Guardiola repasó momentos de su estadía en Manchester y dejó varias frases que rápidamente se viralizaron. “ Nada es eterno ”, dijo el catalán, en una despedida cargada de nostalgia y agradecimientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManCity/status/2057765929799348410&partner=&hide_thread=false "What a time we have had together." pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

En el mensaje también recordó situaciones personales atravesadas durante su etapa en Inglaterra, como el acompañamiento que recibió tras la muerte de su madre durante la pandemia. El tono fue íntimo, bastante alejado del perfil analítico y obsesivo que suele mostrar en las conferencias de prensa.

Desde el City calificaron a Guardiola como “el entrenador más importante de la historia del club”, una definición que no parece exagerada si se miran los números. El DT ganó 20 títulos y convirtió al equipo en una referencia del fútbol moderno.

guardiola campeon city.jpg Pep Guardiola con el trofeo de la Premier League

La despedida oficial será este domingo en el Etihad Stadium, durante el partido ante Aston Villa. Se espera una ovación gigante y un clima cargado de emoción. En Inglaterra incluso ya trascendió que una de las tribunas del estadio llevará su nombre y que el club planea homenajearlo con una estatua.

El paso de Pep Guardiola por el Manchester City

Cuando Guardiola llegó en 2016, el City ya tenía inversión, figuras y ambición. Lo que todavía no tenía era identidad. Ahí apareció el sello del español: posesión extrema, presión alta, laterales reconvertidos, salida limpia desde el fondo y una búsqueda casi enfermiza del control del partido. Durante años, muchos rivales en Inglaterra intentaron copiarle la receta. Algunos estuvieron cerca. Casi nadie pudo sostenerla.

Con Guardiola en el banco, el City ganó seis Premier League, una Champions League, cinco Copas de la Liga y varias FA Cup. También consiguió el histórico triplete de la temporada 2022/23, una obsesión que durante años había sido esquiva para el club.

Pero el legado va más allá de los trofeos. El equipo rompió récords de puntos, dominó partidos como pocos en la era moderna y cambió la manera en que muchos entrenadores entienden el juego. El famoso “Pep team” dejó de ser solamente un estilo: pasó a convertirse en una escuela táctica.

Pep Guardiola. Pep Guardiola.

Claro que el recorrido también tuvo zonas grises. En paralelo a los éxitos deportivos, el club convivió con investigaciones por supuestas irregularidades financieras, un tema que todavía sigue abierto y que generó debates permanentes en Inglaterra. Guardiola siempre respaldó públicamente a la institución, aunque evitó profundizar demasiado sobre el expediente.

En el vestuario, además, construyó una relación especial con futbolistas como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva o Erling Haaland, figuras clave de distintas etapas del proyecto. Muchos jugadores describieron sus entrenamientos como una experiencia agotadora pero transformadora. “Te quema la cabeza”, llegó a decir más de uno entre risas.

Dónde sigue la carrera de Pep Guardiola

Por ahora, Guardiola no confirmó cuál será su próximo paso. Y ese silencio alimenta todavía más las especulaciones. En Europa creen que podría tomarse un descanso después de diez años de presión permanente en la Premier League. Otros imaginan un salto al fútbol de selecciones, un desafío que hasta ahora nunca encaró y que siempre apareció como posibilidad latente. Brasil e Inglaterra ya habían sido vinculadas con él en otras ocasiones, aunque jamás avanzaron formalmente.

También existe la opción de continuar ligado al City Football Group desde otro rol. Algunos medios ingleses señalaron que trabajará como embajador global de la estructura empresarial del club y participará en proyectos deportivos internacionales.

PEP GUARDIOLA

Mientras tanto, en Manchester ya empiezan a pensar en el sucesor. El nombre que más fuerte suena es el de Enzo Maresca, ex ayudante de Guardiola y actual entrenador con pasado reciente en Chelsea. Todavía no hay anuncio oficial, aunque en Inglaterra varios medios dan la negociación muy avanzada.