Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para presentar la lista final de convocados para el Mundial 2026

La delegación albiceleste ajusta detalles rumbo a la defensa del título mientras crecen las dudas por algunos nombres del plantel.

La Selección argentina ya empezó a vivir el clima de Mundial . Aunque todavía faltan semanas para el debut en la Copa del Mundo 2026 , el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni atraviesa días decisivos: definir quiénes estarán y quiénes quedarán afuera de la lista definitiva.

La FIFA estableció un plazo concreto para que todas las federaciones entreguen la nómina oficial de futbolistas. El 11 de mayo, los 48 cuerpos técnicos debían presentar la lista preliminar, con un máximo de 55 jugadores .

Y el 30 de mayo es la fecha tope para que los entrenadores anuncien la nómina final de futbolistas que viajarán para jugar la Copa del Mundo.

Hasta entonces, los entrenadores tienen margen para analizar lesiones, rendimientos y cuestiones físicas que pueden modificar cualquier planificación de un momento a otro.

En el caso argentino, el escenario tiene una complejidad extra. El campeón del mundo mantiene una base consolidada desde Qatar 2022, pero también aparecen futbolistas jóvenes que empujan desde atrás y buscan meterse en el grupo. Ahí está uno de los desafíos más delicados para Scaloni: sostener la estructura sin cerrarle la puerta a nuevas alternativas.

Prelista de convocados de la Selección argentina

Por el momento, Lionel Scaloni presentó la prelista de convocados, sin muchas sorpresas.

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace FC)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe CF)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter de Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Santiago Castro (Bologna FC)

Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma Calcio)

messi scaloni

La discusión fuerte pasa por los últimos lugares. Ahí suelen aparecer las dudas más complejas porque intervienen distintos factores: actualidad, versatilidad táctica, estado físico y hasta perfiles específicos para determinados partidos. Scaloni suele valorar muchísimo a los futbolistas capaces de cumplir más de una función dentro del esquema.

También existe cierta incertidumbre alrededor de futbolistas que vienen recuperándose de lesiones recientes. La experiencia indica que Scaloni suele esperar hasta último momento antes de bajar definitivamente a un jugador importante.

Santiago Beltrán, ¿el jugador 27?

En paralelo a la lista oficial, apareció un nombre que llamó bastante la atención alrededor de la Selección: Santiago Beltrán. El juvenil de River forma parte de los futbolistas que vienen siendo observados de cerca por el cuerpo técnico y podría integrarse a la delegación como acompañante o sparring durante la preparación mundialista.

Beltrán tiene apenas 19 años y se desempeña como volante interno, aunque también puede soltarse unos metros más adelante. En el predio de Ezeiza destacan especialmente su personalidad para jugar y la capacidad para sostener la presión incluso en partidos calientes. No es un detalle menor para un chico que recién empieza.

La posibilidad de que se transforme en una especie de “jugador 27” no implica necesariamente que tenga chances concretas de ingresar a la lista definitiva. Más bien responde a una lógica que Scaloni ya aplicó otras veces: sumar jóvenes con proyección para que empiecen a convivir con el plantel mayor y ganen experiencia internacional.

Beltrán Cuenta de X: @RiverPlate Cuenta de X: @RiverPlate

Algo parecido ocurrió años atrás con otros juveniles que viajaron como apoyo en competencias oficiales y luego terminaron consolidándose dentro del grupo principal. En la AFA creen mucho en ese mecanismo de integración gradual, sin apurar procesos ni cargar de presión a futbolistas demasiado jóvenes.

Mientras tanto, Scaloni continúa trabajando casi en silencio, fiel a su estilo. Afuera crecen las especulaciones y los debates eternos sobre quién merece estar.