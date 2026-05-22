Horarios de Fórmula 1 2026: cronograma completo del GP de Canadá

Montreal recibe otra fecha clave del calendario con lucha cerrada arriba y expectativa argentina por el rendimiento de Franco Colapinto.

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con una de las carreras más tradicionales del campeonato. El Gran Premio de Canadá aparece como una parada importante en la pelea por el título y también como una prueba exigente para varios pilotos que todavía buscan acomodarse en la temporada.

El circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal , suele entregar carreras imprevisibles. Muros cerca, clima cambiante y estrategias al límite convierten a esta fecha en una de las más traicioneras del calendario.

Para el público argentino, además, habrá una atención especial sobre Franco Colapinto . El piloto de Pilar continúa dando pasos en la máxima categoría y afrontará otro examen pesado en un trazado donde históricamente abundan los incidentes y los autos de seguridad. No es el escenario más sencillo para seguir creciendo, aunque justamente ahí está el desafío.

Franco Colapinto desembarca en Montreal después de un arranque de temporada que tuvo altibajos, pero también señales alentadoras. El argentino todavía pelea por consolidarse dentro de la grilla y sumar kilómetros resulta casi tan importante como los puntos.

En las primeras fechas mostró momentos interesantes, especialmente en clasificación, donde logró meterse en peleas impensadas para varios equipos del fondo. Aun así, las carreras largas siguen siendo el aspecto más complejo. El desgaste de neumáticos y la administración del ritmo continúan apareciendo como materias sensibles para un piloto que todavía está en etapa de adaptación.

El GP de Canadá representa una buena oportunidad porque el circuito combina rectas rápidas con frenajes muy agresivos, un terreno donde Colapinto suele sentirse cómodo desde sus épocas en categorías formativas. El tema será sostener la regularidad durante todo el fin de semana y evitar errores finitos que, en este trazado, suelen pagarse caro.

En el campeonato, el argentino todavía busca meterse de lleno en la pelea de mitad de tabla. Su objetivo inmediato parece claro: seguir sumando experiencia y acercarse cada vez más al rendimiento de pilotos consolidados. Dentro del paddock valoran especialmente su velocidad a una vuelta y su capacidad para manejar la presión mediática, algo nada menor cuando cada movimiento genera repercusión en Argentina.

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Mientras tanto, la pelea por el campeonato tiene a Kimi Antonelli como líder inesperado del Mundial. El italiano atraviesa una temporada impactante y logró sostener una regularidad que sorprendió incluso dentro de Mercedes. Detrás aparecen nombres pesados como Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris, todos separados por pocos puntos. La sensación es que el campeonato todavía está muy abierto y Canadá puede modificar bastante el escenario, sobre todo si aparece lluvia, una condición frecuente en Montreal.

Fórmula 1: cronograma del GP de Canadá 2026

La actividad oficial comenzará el viernes con las primeras tandas de entrenamientos libres. Como suele pasar en Canadá, muchos equipos dedicarán gran parte del trabajo inicial a entender el comportamiento de los neumáticos y la adherencia de la pista, que cambia muchísimo a medida que gira el fin de semana.

El circuito Gilles Villeneuve tiene una particularidad: ofrece varias oportunidades de sobrepaso, aunque también castiga cualquier exceso de confianza. La famosa “Wall of Champions”, ubicada en la salida de la última chicana, sigue siendo uno de los puntos más temidos del calendario. Ahí chocaron campeones del mundo y pilotos experimentados. Nadie está totalmente a salvo.

Este es el cronograma completo del GP de Canadá 2026 para Argentina:

Viernes 12 de junio: Práctica libre 1: 14.30 y práctica libre 2: 18.00

Práctica libre 1: 14.30 y práctica libre 2: 18.00 Sábado 13 de junio: Práctica libre 3: 13.30 y clasificación: 17.00

Práctica libre 3: 13.30 y clasificación: 17.00 Domingo 14 de junio: Carrera: 15.00

La clasificación del sábado promete ser uno de los momentos más tensos del fin de semana. En Montreal, salir adelante resulta clave porque los incidentes y los autos de seguridad suelen alterar rápidamente cualquier estrategia. Arrancar desde atrás puede convertir la carrera en una pesadilla.

franco colapinto

También habrá atención sobre el clima. Los pronósticos anticipan posibilidades de lluvia aislada durante el domingo y eso podría cambiar todo. En Canadá, cuando aparece agua sobre el asfalto, el margen de error prácticamente desaparece.

Para Colapinto, mientras tanto, el objetivo parece más terrenal pero igual de importante: completar otro fin de semana sólido y seguir demostrando que puede mantenerse en la Fórmula 1.