Fórmula 1: Franco Colapinto llegó a Singapur para el Gran Premio de Marina Bay, clave para su futuro en la categoría

El piloto argentino arribó al país asiático para disputar el Gran Premio de Singapur. Conocé los aspectos claves que dijo Flavio Briatore para definir el futuro de Colapinto.

Colapintó llegó a Singapur para disputar un Gran Premio clave para su futuro en la Fórmula 1 @AlpineF1Team

Este fin de semana se disputará la 18ª fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, en el circuito callejero de Marina Bay, en Singapur.

Por su parte, Franco Colapinto comenzará un mes clave para su futuro, ya que Alpine definirá su segundo piloto para el 2026. Octubre tiene tres carreras agendadas: Singapur, Estados Unidos y México.

Para colmo, Colapinto es el único piloto de la parrilla actual que no tiene unidades. Como aliciente, en las últimas cuatro carreras mostró buen ritmo y estuvo cerca del experimentado Gasly.

Sobre el próximo GP, Colapinto resaltó: “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El año pasado experimenté por primera vez el desafío físico único que supone, así que este año he dedicado tiempo a entrenar específicamente para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”.

“No chocar, sumar puntos y ser rápido”, fueron los mandamientos que Flavio Briatore, asesor principal de Alpine.

La escudería francesa marcha último en el campeonato de constructores, apenas cosechó 20 puntos en las 17 fechas disputadas, acumula cuatro consecutivas sin anotar y el rendimiento del A525 está muy lejos de ser competitivo. Alpine decidió poner el 100% de su esfuerzo en el auto de 2026, temporada que llegará con nueva normativa técnica (se cambiará los autos y los motores), pero en el interín, sufrieron el tortuoso camino de un 2025 alejado, por mucho, de los primeros planos.