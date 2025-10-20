El duro comunicado de Alpine por el adelantamiento de Franco Colapinto en el GP de Austin que pone en juego su butaca

El Gran Premio de Estados Unidos dejó un sabor agridulce para Alpine , no solo por el 17° puesto obtenido, sino por la polémica interna generada tras una maniobra de Franco Colapinto . El piloto argentino desobedeció una orden de equipo en las vueltas finales de la carrera, adelantando a su compañero Pierre Gasly en un momento clave. Este episodio generó un duro comunicado por parte de la escudería, que cuestionó la decisión del piloto y puso en duda su continuidad para 2026.

La carrera en el Circuito de las Américas mostró una vez más las limitaciones del Alpine A525, un monoplaza que no permite competir por posiciones destacadas. Sin embargo, el adelantamiento de Colapinto en la penúltima vuelta, cuando ambos pilotos luchaban por el 17° lugar, desencadenó una reacción inmediata desde el muro de boxes. El pilarense ya tuvo otra discusión con Stuart Barlow , su ingeniero de pista, el fin de semana.

El GP de Estados Unidos confirmó las dificultades de Alpine para mantener un ritmo competitivo. Franco Colapinto partió en la 15° posición , pero el rendimiento del auto lo relegó rápidamente. Tras un cambio de neumáticos en la vuelta 32 , el argentino encontró un mejor ritmo con los compuestos blandos, lo que le permitió acercarse a Gasly en las vueltas finales.

El francés, que había realizado su parada en boxes cinco vueltas antes , sufría un desgaste evidente en sus neumáticos. Mientras Gabriel Bortoleto (Sauber) amenazaba con superarlos, el equipo ordenó a Colapinto mantener posiciones para gestionar el combustible y evitar riesgos. Sin embargo, el piloto argentino ignoró la indicación y adelantó a Gasly en la primera curva de la vuelta 54 , asegurando el 17° puesto y dejando a su compañero en la última posición .

Colapinto justificó su decisión argumentando que Gasly iba más lento y que, de no adelantarlo, Bortoleto los habría superado a ambos. "Creo que era lo correcto. Iba mucho más rápido, él tenía las gomas más viejas y me estaba frenando. Era lo mejor para la situación", declaró el piloto tras la carrera. Su maniobra, aunque efectiva, desató la ira en el equipo, que esperaba obediencia a las órdenes estratégicas.

El comunicado de Alpine tras la maniobra de Franco Colapinto

El director de Alpine, Steve Nielsen, emitió un comunicado oficial donde dejó en claro el descontento del equipo con la actitud de Colapinto. "Dimos instrucciones claras a los pilotos para mantener posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible y las vueltas restantes. Como equipo, cualquier orden desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido", afirmó Nielsen.

El comunicado genera polémica ya que el director y jefe del equipo dice que se sienten decepcionados con lo ocurrido, cuando lo único que hizo Franco Colapinto es querer correr. Si bien las directivas del equipo eran claras, parece que no confían en el argentino, quien demuestra que tiene capacidad e incluso parece superar a su compañero quien es 7 años más experimentado en la categoría.

La decepción expresada por la escudería no solo cuestiona la disciplina del piloto, sino que también pone en riesgo su continuidad para la temporada 2026. Aunque Colapinto tiene contrato con Alpine, su rol como piloto titular no está garantizado, y este incidente podría influir en la decisión final.

El argentino, de 22 años, demostró mayor ritmo que su compañero en las últimas carreras, pero la falta de acatamiento a las órdenes juega en su contra. Aunque, si son sabios, se debería dar una oportunidad de demostrar que con un monoplaza mejor, es capaz de incluso sobrepasar a su compañero francés.La confirmación de su butaca se esperaría para noviembre, posiblemente durante el GP de Brasil.