Pierre Gasly habló sobre su relación con Franco Colapinto tras la polémica con Alpine en el GP de Austin

Cómo se mantiene la relación entre los pilotos del equipo francés pese a la polémica que hubo en pista. Mientras tanto, Alpine sigue enfocado en preparar la próxima temporada de la Fórmula 1.

Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Austin, a pesar de tener instrucciones de no hacerlo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly atraviesan una temporada difícil en Alpine, pero mantienen una buena relación dentro del equipo. La última carrera generó tensión por la decisión del piloto argentino de adelantar al francés a pesar de la orden de mantener posiciones, sin embargo, el piloto galo subrayó que ambos siguen enfocados en colaborar.

El equipo francés aprovechará la ventaja de ser últimos en el campeonato actual para disponer de más horas en el túnel de viento, lo que permitirá avanzar en el diseño del A526 y adaptarse a las modificaciones que trae el nuevo reglamento: motor Mercedes en reemplazo del Renault, cambios en aerodinámica, neumáticos más pequeños y la incorporación de combustibles sintéticos.

“ Tenemos una muy buena relación con Franco . Creo que él sabe aprender rápido y trabajar bien con el equipo. Creo que ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podamos, porque ves en este momento no es muy divertido para nadie. No queremos quedarnos en esa posición, así que es importante trabajar bien y creo que estamos empujando al equipo hacia adelante”, señaló Gasly durante el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.

Al mismo tiempo, Gasly se mostró optimista respecto al futuro de Alpine y al desarrollo del auto de 2026. “Creo que, muy temprano este año detuvimos el desarrollo de este auto. Todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene muy temprano. Sabemos que hay muchos cambios, vamos a ir a Mercedes, nuevas unidades de potencia. Creo que los procesos en la fábrica han cambiado mucho y tenemos mucha gente inteligente. Realmente, creo que si logramos trabajar todos juntos, habrá mucho rendimiento para salir de eso, así que tengo mucho optimismo”, agregó.

A pesar del mal momento en la temporada y de la polémica en pista, Gasly y Colapinto mantienen una dinámica positiva, con la mirada puesta en 2026 para dejar atrás los resultados actuales y regresar más competitivos al campeonato mundial.

Crece la expectativa por la continuidad de Franco Colapinto en Alpine: el detalle oculto que alimentó rumores

El piloto argentino Franco Colapinto participará este jueves de una serie de actividades oficiales con el equipo Alpine en la previa al Gran Premio de México, en momentos en que crece la expectativa por el anuncio de un eventual contrato que lo mantenga en el equipo francés durante la próxima temporada.

El futuro del pilarense en la máxima categoría del automovilismo podría definirse antes del Gran Premio de México, que se correrá el próximo fin de semana, luego de la polémica que se generó en el circuito de Austin con el sobrepaso de Colapinto a Gasly, en contradicción con las órdenes del equipo.

Según trascendió, el argentino recibiría un anuncio clave de Alpine de cara a la temporada 2026, lo que mantiene en vilo a los fanáticos nacionales.

El detalle oculto que podría anticipar la renovación de Colapinto con Alpine para 2026

La última publicidad de Mercado Libre despertó sospechas entre los fanáticos. En la imagen, el tiempo mostrado de Colapinto es de 1:22:10, cifra que podría no ser casual: este miércoles 22/10, el piloto y la empresa argentina compartirán un evento, lo que muchos interpretan como un guiño al posible anuncio de su continuidad en Alpine.

Además, las iniciales de los nombres que aparecen en la gráfica (Franco, Iván, Rubén, Matías y Agustín) forman la palabra “FIRMA”, un detalle que alimentó aún más las teorías de los seguidores en redes sociales.

Mientras tanto, Colapinto se enfoca en lo deportivo. El argentino buscará reafirmar su buen momento en el Gran Premio de México, que se correrá el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si logra terminar por delante de Gasly, el argentino pasará a liderar el head to head interno del equipo y reforzará su candidatura para seguir siendo parte de la máxima categoría del automovilismo mundial.