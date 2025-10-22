Gran Premio de México: los horarios y detalles de la participación de Franco Colapinto en Fórmula 1







El piloto argentino correrá el fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez en donde habrá muchos fans latinos apoyándolo.

Franco Colapinto vuelve a latinoamérica para el GP de México.

El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará el Gran Premio de México entre el 24 y 26 de octubre, donde Franco Colapinto buscará mejorar su desempeño con Alpine. El piloto argentino llega al circuito tras un 17° puesto en el GP de Estados Unidos, donde su decisión de adelantar a su compañero Pierre Gasly generó polémica.

El trazado mexicano, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones únicas. La menor densidad del aire obliga a los equipos a ajustar la aerodinámica y refrigeración de los monoplazas. Con 16 curvas en sus 4,304 kilómetros, el circuito incluye el Foro Sol, un sector que atraviesa las tribunas del estadio.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 Cómo llega Colapinto al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez Colapinto llega a México tras un GP de Estados Unidos donde desobedeció una orden del equipo y adelantó a su compañero Pierre Gasly. Aunque terminó en el 17° lugar, su actitud competitiva generó polémica. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el argentino buscará consolidar su adaptación a la categoría y mejorar su posición en la carrera.

En 2024, Colapinto compitió con Williams en este mismo circuito y logró el 12° puesto, cerca de la zona de puntos. Este año, con Alpine en el último lugar del campeonato de constructores (20 puntos), el piloto intentará aprovechar las condiciones del trazado para sumar experiencia y, posiblemente, puntos.

GP de México: días y horarios en Argentina El cronograma del Gran Premio de México:

Viernes 24 de octubre: Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.

Prácticas Libres 2: 19:00 a 20:00. Sábado 25 de octubre: Prácticas Libres 3: 14:30 a 15:30.

Clasificación: 18:00 a 19:00. Domingo 26 de octubre: Carrera: 17:00.