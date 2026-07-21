Lewis Hamilton reveló su reacción tras atropellar a un mecánico de Ferrari en boxes + Agregar ámbito en









El piloto británico contó qué sintió luego del impactante incidente en el Gran Premio de Bélgica, cuando una señal errónea de Ferrari lo hizo salir antes de tiempo y golpear a un integrante del equipo.

Lewis Hamilton explicó la situación @ScuderiaFerrari

El Gran Premio de Bélgica dejó una de las imágenes más impactantes de la temporada de Fórmula 1. Durante una parada en boxes, Lewis Hamilton atropelló a un mecánico de Ferrari tras recibir una señal anticipada para salir, en un episodio que generó preocupación inmediata en el pitlane.

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El incidente ocurrió en la vuelta 21, cuando el británico ingresó a cumplir una penalización y cambiar neumáticos. En medio del procedimiento, la luz verde se activó antes de tiempo y el piloto aceleró sin advertir que uno de los mecánicos aún trabajaba en el monoplaza.

La reacción de Hamilton: "Se me encogió el corazón" Tras la carrera, Hamilton explicó cómo vivió el momento y reconoció el impacto emocional que le generó la situación.

"Se encendió la luz verde y arranqué. Estábamos mirando hacia el pitlane y no hacia donde estaba el mecánico. Cuando lo vi, me quedé paralizado. Recordé un accidente similar de años atrás y se me encogió el corazón. Por suerte está bien", expresó el heptacampeón.

El piloto también deslizó que el error estuvo vinculado a la coordinación del equipo, aunque evitó profundizar en responsabilidades directas.

El piloto también deslizó que el error estuvo vinculado a la coordinación del equipo, aunque evitó profundizar en responsabilidades directas. Más allá del susto, el incidente también tuvo consecuencias deportivas. La salida anticipada impidió completar correctamente los ajustes en el auto, lo que afectó su rendimiento en pista y le quitó chances de pelear por el podio. A pesar de ello, Hamilton logró finalizar en la cuarta posición, resultado que le permitió recuperar el segundo puesto en el campeonato de pilotos, en una temporada que continúa sumando capítulos intensos dentro y fuera de la pista.