Franco Colapinto cederá su Alpine a Paul Aron en la primera práctica del GP de Hungría + Agregar ámbito en









El piloto argentino no participará de la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, ya que la escudería utilizará ese turno para cumplir con el reglamento que obliga a dar rodaje a pilotos debutantes.

@AlpineF1Team

La Fórmula 1 disputará este fin de semana el Gran Premio de Hungría, última competencia antes del receso de verano europeo. En ese contexto, Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica libre (FP1) para cumplir con una de las obligaciones reglamentarias de la categoría.

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La escudería francesa informó que el estonio, actual piloto de reserva, será quien conduzca el monoplaza del argentino durante la sesión inicial del viernes. De esta manera, el equipo avanzará con una de las cuatro prácticas obligatorias que cada escudería debe ceder a pilotos novatos a lo largo de la temporada.

Una exigencia del reglamento de Fórmula 1 Desde 2025, la Fórmula 1 establece que cada piloto titular debe ceder su auto en dos entrenamientos libres durante el campeonato, con el objetivo de brindar mayor experiencia en pista a los jóvenes talentos.

A través de un comunicado, Alpine explicó: "El piloto de reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la primera sesión de entrenamientos libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos".

Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica libre (FP1) para cumplir con una de las obligaciones reglamentarias de la categoría. Por su parte, Aron celebró la oportunidad y aseguró que será una experiencia importante para continuar con su preparación. "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526. Durante todo el año trabajé con el simulador en Enstone y ahora podré comprobar en pista todo ese trabajo", señaló.

El piloto estonio ya acumula varias experiencias al mando de un Fórmula 1. Esta será su octava participación en una sesión oficial, luego de haber sumado kilómetros con Alpine y de reemplazar a Pierre Gasly en algunas competencias de la temporada pasada. Finalizada la actividad en Hungría, Colapinto volverá a tener acción inmediatamente, ya que participará de las pruebas de desarrollo de neumáticos que Pirelli realizará el martes y miércoles posteriores al Gran Premio junto con Alpine, Aston Martin y Audi, pensando en los compuestos que utilizará la Fórmula 1 a partir de 2027.

Aron se subirá al monoplaza de Colapinto