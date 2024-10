Fórmula 1: a qué hora corre y cómo ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de México

Así, la gran cita será el día domingo 27 a partir de las 17 horas. El Gran Premio de México constará de 71 vueltas en un circuito de 4.304 kilómetros en total. El argentino busca seguir sacudiendo la F1 tras sus grandes resultados en las 4 primeras carreras en la máxima categoría del automovilismo.

Donde ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de México

Cientos de fanáticos se preparan para seguir a Colapinto en un nuevo fin de semana a pura velocidad. Quienes quieran seguir la jornada clasificatoria del argentino podrán sintonizar los siguientes canales:

Canales 106 de Flow

de Flow Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, también está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia. Allí, se emite todo lo que sucede en el paddock, con varias opciones de visualización disponibles.

El futuro de Franco Colapinto

A pesar de haber sorprendido a todo el mundo del automovilismo el argentino todavía no tiene garantizado un lugar en la máxima categoría del automovilismo para el año que viene. Su equipo, Williams, ya cuenta con dos pilotos contratados para la próxima temporada (Alex Albon y Carlos Saiz) y hasta el momento, la única alternativa posible para el joven pilarense era Sauber. Sin embargo, este miércoles, James Vowles dejó la puerta abierta a otra escudería que estaría interesada en el flamante piloto de F1.

"Lo primero y más importante es que Franco es digno de ser piloto de Fórmula 1", afirmó el jefe de equipo de Williams en el podcast Beyond the Grid. “Haremos lo que tengamos que hacer, hasta cierto punto, para que funcione en ese sentido".

El británico deslizó: "No estoy seguro de dónde se encuentra Sauber en su toma de decisiones, y no estoy seguro de dónde se encuentra VCARB (RB) en su toma de decisiones. Lo que sí sé es esto: tomen los últimos 12 meses y díganme si lograron predecir algo de lo que sucederá. Porque yo no…".

De esta manera, el ingeniero agregó la posibilidad de que Colapinto llegue a VCARB (RB), el equipo B de Red Bull, la escudería que dominó los últimos años.

Además, Joe Saward, periodista especializado en automovilismo, ratificó esta versión y agregó que Red Bull buscaría recortar a Sergio "Checo" Pérez para la próxima temporada y cerrar la vuelta de Liam Lawson. Esta operación liberaría un lugar en VCARB y dejaría abierta un nuevo hueco para el argentino.

En su blog, Saward escribió al respecto y señaló que, si bien esperará hasta fin de año para ver qué ocurrirá en 2025, "todo indica que Liam Lawson tomará el lugar del mexicano en Red Bull".

"Su buena actuación con RB en Austin ha despertado interés en la marca austríaca y sienten que encontraron una solución a su problema. Quieren que compita junto a Max Verstappen el próximo año", agregó.

"Con respecto al sucesor de Lawson en VCARB, Franco Colapinto se perfila como la opción prioritaria. Ha hecho un gran trabajo en sus primeras carreras y Red Bull está interesada en él. Ven un piloto joven, fuerte con gran talento y una opción factible, sabiendo que no tiene un asiento en 2025 al estar confirmados Albon y Sainz en Williams", informó Saward.