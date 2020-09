Hamilton y su costumbre de hacer la pole

El sextuple campeón del mundo logró el récord del circuito con 1min 15seg y 144/1000, en una pista donde los monoplazas disputarán un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez.

Los dos Mercedes quedaron delante de los dos Red Bull, ya que Alexander Albon se hizo con la cuarta plaza. Verstappen fue el único capaz de arrancar una victoria a Mercedes este año, junto a Pierre Gasly (Alpha Tauri) la semana pasada.

