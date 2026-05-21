Así llegan los pilotos de la Fórmula 1 al GP de Canadá: Kimi Antonelli domina el mundial y Franco Colapinto busca seguir sumando

El corredor italiano es la gran sorpresa de la temporada. En cuanto a los equipos, Mercedes se ubica en la primera posición.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 atraviesa un arranque completamente inesperado. Antes del Gran Premio de Canadá , quinta fecha del campeonato tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente , el joven italiano Kimi Antonelli se consolidó como la gran revelación del año y lidera el mundial de pilotos con autoridad.

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El corredor de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team acumuló 100 puntos luego de imponerse consecutivamente en China, Japón y Miami , resultados que lo transformaron en el piloto más joven en alcanzar la cima del campeonato mundial de Fórmula 1.

Su escolta es su compañero de equipo, George Russell , quien suma 80 unidades tras haber ganado la carrera inaugural en Australia. Más atrás aparece Charles Leclerc , representante de Scuderia Ferrari , con 59 puntos .

La próxima competición es el GP de Canadá con Antonelli liderando.

El gran presente de Antonelli y Russell también impulsó a Mercedes en la tabla de constructores. La escudería alemana lidera cómodamente con 180 puntos y dejó atrás a Ferrari, que reúne 110 .

En la pelea por el tercer puesto aparece McLaren Formula 1 Team con 94 unidades, gracias a los aportes de Lando Norris y Oscar Piastri.

Por detrás quedaron Red Bull Racing, Alpine, Haas y Racing Bulls, en una temporada que hasta el momento mostró una marcada superioridad de Mercedes.

Franco Colapinto ilusiona a Alpine

Entre los nombres destacados del arranque del campeonato también sobresale Franco Colapinto. El piloto argentino de BWT Alpine Formula One Team consiguió un séptimo puesto en Miami y alcanzó las siete unidades en el campeonato, resultado que alimentó las expectativas dentro de la estructura francesa.

La mejora del monoplaza de Alpine respecto de la temporada pasada generó optimismo en el entorno del piloto argentino, que intentará volver a sumar en Montreal.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, marcha noveno en el campeonato con 16 puntos pese al fuerte accidente que sufrió en la última competencia.

franco colapinto miami Franco Colapinto ilusiona a Alpine desde su gran actuación en Miami. Archivo

La pelea del mundial de pilotos

La tabla de posiciones antes del Gran Premio de Canadá quedó conformada de la siguiente manera:

Kimi Antonelli – 100 puntos

George Russell – 80

Charles Leclerc – 59

Lando Norris – 51

Lewis Hamilton – 51

Oscar Piastri – 43

Max Verstappen – 26

Oliver Bearman – 17

Pierre Gasly – 16

Liam Lawson – 10

Franco Colapinto – 7

Cómo está el campeonato de la Fórmula 1

En la tabla por equipos, las posiciones son las siguientes:

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – 180 puntos

Scuderia Ferrari – 110

McLaren Formula 1 Team – 94

Red Bull Racing – 30

BWT Alpine Formula One Team – 23

Haas F1 Team – 18

Racing Bulls – 14

Williams Racing – 5

Audi Formula One Team – 2

El calendario que se viene en la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Canadá, que se disputará este fin de semana en Montreal. Luego, la Fórmula 1 continuará con una seguidilla de competencias históricas como Mónaco, Barcelona, Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza.

El calendario 2026 quedó reducido a 22 carreras después de que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron suspendidos por el conflicto bélico en Medio Oriente.