Roland Garros: inédita protesta de tenistas por los premios y fastidio con Novak Djokovic + Agregar ámbito en









El tenista serbio no se sumó a la medida de fuerza de sus colegas para reclamar una mayor parte de los ingresos generados por los torneos de Grand Slam. ¿Qué dijo?

La decisión de Novak Djokovic que generó fastidio en el resto de los tenistas de la ATP

Novak Djokovic, tenista de mayor trayectoria en el actual circuito ATP, se negó a sumarse a la medida de fuerza de sus todos sus colegas en el inicio de Roland Garros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuestión, los jugadores que participan del segundo Gran Slam del año se habían reunido y pactado sólo hablar 15 minutos en conferencia de prensa como protesta para reclamar una mayor parte de los ingresos generados del histórico certamen.

Tildado de egoísta, Djokovic se desligó por completo de la situación: "Yo no formo parte de esto y no he estado en las conversaciones. No estoy dentro de estos 15 minutos", dijo el serbio, que cumplió 39 años este viernes.

"Siempre he estado del lado de los jugadores para defender sus derechos y un futuro mejor. No solo los mejores jugadores, sino jugadores de todos los rankings, de todas las categorías, los jugadores y jugadoras peor clasificados que a menudo son olvidados", añadió.

Desde marzo de 2025 existe un pulso entre los organizadores de los grandes y los mejores jugadores del mundo, que reclaman recibir el 22% de los ingresos generados por los torneos de Grand Slam. En la actualidad, lo que perciben es cercano al 15%.

"Hemos sido bastante pacientes", estimó el número 8 del mundo, Taylor Fritz, en rueda de prensa. "No intentamos llenarnos los bolsillos. Hemos sido más bien moderados en nuestras exigencias y todos tenemos la sensación de que se nos ignora", lamentó el estadounidense. Como él, una veintena de jugadores decidió limitar a 15 minutos el tiempo que dedicaron a los medios el viernes y el sábado durante las tradicionales ruedas de prensa e entrevistas previas al torneo con los titulares de los derechos televisivos.