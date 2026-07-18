Los nuevos auriculares con IA que cambiarán tu forma de interactuar con el mundo

Si bien parecen solo para escuchar, estos auriculares vienen acompañados de muchas más funciones potenciadas por la IA.

La implementación de la inteligencia artificial en la tecnología se volvió cada vez más común para ayudar a millones de usuarios a realizar sus tareas diarias de manera más efectiva. En este escenario aparecen los Auriview X1, unos auriculares que prometen transformar por completo la experiencia de quienes los utilicen.

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No solo sirven para escuchar música como cualquier dispositivo convencional, sino que apuntan a convertirse en uno de los aparatos más disruptivos del mercado. Capaces de capturar momentos y transmitir el audio de una forma diferente, esta nueva joya tecnológica ya se comercializa como una de las grandes novedades de la industria.

Los Auriview X1 funcionan mediante conducción ósea : un sistema que transmite el audio a través de microvibraciones en los huesos de la cara, sin ocupar el canal auditivo. Esto permite escuchar música o atender llamadas mientras se percibe lo que pasa en el entorno, una característica ideal para usuarios que realizan actividades como ciclismo, running y excursiones.

Diseñados para no aislar al usuario de su entorno, estos dispositivos permiten escuchar música, grabar videos y recibir asistencia por voz sin tapar los oídos.

El equipo tiene un diseño curvo y discreto que facilita su uso junto con cascos de ciclismo e incluso con algunos modelos utilizados en deportes de invierno. Su estructura mide 145 x 115 x 48 milímetros y tiene un peso de 48 gramos , con los distintos componentes integrados en un formato compacto.

A diferencia de unos auriculares tradicionales, el X1 incorpora una cámara y un sistema de inteligencia artificial . La combinación de estos elementos permite ampliar sus funciones más allá de la reproducción de audio y utilizar herramientas digitales mediante comandos de voz.

El asistente de inteligencia artificial integrado ofrece traducción simultánea y reconocimiento de objetos mediante comandos de voz. Auriview

Las características y funciones claves del dispositivo

La cámara integrada está ubicada en el lateral derecho y cuenta con un lente gran angular de 130º. Puede grabar vídeo en resolución 4K a 30 fps. El dispositivo dispone de 30 GB de almacenamiento interno.

La batería ofrece entre 50 y 60 minutos de grabación continua. En modo de espera puede alcanzar hasta 100 horas. Para reproducción musical, Auriview cuenta con una autonomía de hasta 30 horas. La carga completa requiere aproximadamente dos horas.

El asistente de inteligencia artificial integrado se activa mediante comandos de voz personalizables. Una de sus funciones es el reconocimiento visual, que permite consultar qué objeto o lugar aparece frente al usuario y recibir información en tiempo real.

El sistema también incorpora traducción instantánea y conversaciones cara a cara en varios idiomas, entre ellos español, inglés, chino, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y árabe. Además, permite grabar voz para registrar reuniones o entrevistas.

Los auriculares cuentan con resistencia al polvo y al agua, por lo que pueden soportar lluvia y sudor, aunque no están diseñados para utilizarse bajo el agua. Auriview también evalúa sumar funciones como detección automática de colisiones y registro de incidentes para los ciclistas.

El X1 necesita una aplicación complementaria para acceder a las grabaciones, modificar configuraciones, consultar el nivel de batería y localizar el aparato. El precio inicial es de u$s139, mientras que el valor previsto de venta al público es de u$s259.