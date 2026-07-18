Marruecos construye el estadio más grande del planeta y quiere que albergue la final del Mundial 2030

Las obras del Gran Estadio Hassan II ya están en marcha cerca de Casablanca. Con capacidad para 115.000 espectadores, el recinto aspira a convertirse en el más amplio del mundo.

Mientras el Mundial 2026 se acerca a su desenlace, el fútbol ya comienza a mirar hacia la próxima Copa del Mundo . En Marruecos , avanzan las obras del Gran Estadio Hassan II , un proyecto que promete convertirse en uno de los recintos deportivos más imponentes del planeta .

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La construcción comenzó en agosto de 2024 en las afueras de Casablanca y contempla una capacidad para 115.000 espectadores , lo que convertiría al estadio en el más grande del mundo una vez finalizado.

El estadio forma parte de la estrategia de Marruecos para quedarse con la organización de la final del Mundial 2030 , torneo que compartirá con España y Portugal .

El diseño fue desarrollado por los estudios de arquitectura Oualalou + Choi y Populous , que buscaron combinar tecnología de última generación con elementos representativos de la identidad cultural marroquí.

La estructura principal está inspirada en el moussem , la tradicional carpa utilizada en celebraciones religiosas, sociales y culturales del país. Esa idea se refleja en una enorme cubierta de aluminio que parece flotar sobre el estadio y que también protege los accesos y los espacios exteriores.

El estadio podría albergar la final del Mundial 2030. Archivo

Cómo será el nuevo estadio

El Gran Estadio Hassan II se levanta en el municipio de El Mansouria, ubicado a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca, sobre un predio de más de 100 hectáreas.

Además del estadio, el complejo incluirá amplios espacios verdes y jardines botánicos integrados al paisaje. El proyecto demandará una inversión cercana a los 500 millones de euros y fue concebido para funcionar durante todo el año.

Entre sus instalaciones contará con un hotel, centros comerciales, una pileta cubierta y un centro de prensa internacional, además de los servicios destinados a los eventos deportivos.

Las autoridades prevén finalizar las obras en 2028, lo que permitirá realizar pruebas durante competiciones locales antes de una eventual utilización en el Mundial 2030. Aunque el estadio marroquí apunta a convertirse en el de mayor capacidad del planeta, ese logro podría ser efímero.

En Hanói, Vietnam, también está en marcha el proyecto del Trong Dong Stadium, una obra aprobada en diciembre de 2025 que contempla una capacidad para 135.000 espectadores.

El recinto formará parte de la futura Ciudad Deportiva Olímpica y, según las estimaciones actuales, estaría terminado en agosto de 2028. Si ese cronograma se cumple, el estadio vietnamita superaría al Gran Estadio Hassan II como el recinto deportivo con mayor capacidad del mundo.

Los estadios con mayor capacidad en la actualidad

Mientras avanzan ambos proyectos, estos son algunos de los estadios más grandes del planeta: