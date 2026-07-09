El delantero marroquí Ismael Saibari no llegará en condiciones al partido de cuartos de final y el entrenador Mohamed Ouahbi espera recuperarlo si el equipo avanza.

El goleador de Marruecos se perderá el partido de los cuartos de final ante Francia

El delantero Ismael Saibari se perderá este jueves el partido entre Marruecos y Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026 , que se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, debido a una lesión muscular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi , confirmó la baja del atacante en la previa del encuentro y explicó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a jugar tras haberse lesionado en el partido anterior.

“Hoy no está listo, es demasiado pronto. Espero que pueda estar disponible para el próximo partido” , expresó Ouahbi, quien de todas maneras dejó abierta la posibilidad de contar con Saibari en caso de que Marruecos avance a semifinales.

La ausencia representa un golpe importante para el seleccionado africano, ya que Saibari venía de ser una de sus piezas destacadas en el torneo: marcó en los tres partidos de la fase de grupos y convirtió el penal decisivo en la definición ante Países Bajos por los dieciseisavos de final.

Pese a la baja, Ouahbi aseguró que Marruecos no prepara sorpresas especiales para enfrentar a Francia y remarcó que su equipo deberá competir en todos los sectores del campo para sostener la ilusión mundialista.

Marruecos buscará dar otro golpe ante el seleccionado francés, en un duelo que además tendrá el antecedente reciente de la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia eliminó al conjunto africano.

Marruecos buscará dar otro golpe ante el seleccionado francés

Cómo llegan Francia y Marruecos a los cuartos de final

El equipo dirigido por Didier Deschamps viene de derrotar por 1 a 0 a Paraguay en los octavos de final, resultado que además le permitió desplazar a la Argentina del primer puesto del ranking FIFA. Sin embargo, ese ascenso también reavivó una curiosa estadística: desde la creación del escalafón en 1992, ninguna selección que inició un Mundial como número uno logró consagrarse campeona.

Marruecos, en tanto, se clasificó a los cuartos de final tras eliminar a Países Bajos y buscará repetir, e incluso superar, la histórica actuación de Qatar 2022, cuando se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial.

Un antecedente reciente favorable para Francia

Será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El antecedente más recordado corresponde a las semifinales de Qatar 2022, cuando Francia se impuso por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani para avanzar a la final.

En el historial general, los franceses mantienen una amplia ventaja sobre Marruecos, aunque los africanos demostraron en los últimos años que pueden competir de igual a igual frente a las principales potencias europeas.