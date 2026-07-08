Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









Los galos llegan como líderes del ranking FIFA, mientras que el conjunto africano buscará dar otro golpe y seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé vs Achraf Hakimi.

Francia y Marruecos protagonizarán este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Los galos llegan como favoritos tras recuperar el liderazgo del ranking FIFA y eliminar a Paraguay, mientras que el seleccionado africano intentará prolongar su gran campaña y meterse por primera vez entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

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El encuentro enfrentará a dos equipos de estilos diferentes. Francia, campeona del mundo en 2018 y subcampeona en Qatar 2022, buscará imponer la jerarquía de un plantel repleto de figuras y confirmar su candidatura al título. Del otro lado estará un Marruecos que volvió a consolidarse como una de las principales potencias africanas y que llega impulsado por una sólida estructura defensiva y un funcionamiento colectivo que ya le permitió superar a rivales de peso.

Cómo llegan Francia y Marruecos a los cuartos de final El equipo dirigido por Didier Deschamps viene de derrotar por 1 a 0 a Paraguay en los octavos de final, resultado que además le permitió desplazar a la Argentina del primer puesto del ranking FIFA. Sin embargo, ese ascenso también reavivó una curiosa estadística: desde la creación del escalafón en 1992, ninguna selección que inició un Mundial como número uno logró consagrarse campeona.

Marruecos, en tanto, se clasificó a los cuartos de final tras eliminar a Países Bajos y buscará repetir, e incluso superar, la histórica actuación de Qatar 2022, cuando se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial.

Un antecedente reciente favorable para Francia Será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El antecedente más recordado corresponde a las semifinales de Qatar 2022, cuando Francia se impuso por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani para avanzar a la final.

En el historial general, los franceses mantienen una amplia ventaja sobre Marruecos, aunque los africanos demostraron en los últimos años que pueden competir de igual a igual frente a las principales potencias europeas. Alex Livesey/Getty Images Francia vs Marruecos por los cuartos de final: horario, TV y probables formaciones El ganador del encuentro avanzará a las semifinales y quedará a dos partidos del título mundial. Para Francia será la oportunidad de sostener su condición de favorita y acercarse a una nueva final. Para Marruecos, en cambio, significará la posibilidad de seguir ampliando una página dorada para el fútbol africano y consolidarse como una de las grandes revelaciones del torneo. Con objetivos distintos pero la misma ambición, ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Probable formación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Probable formación de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi. Horario: 17hs TV: DSports Árbitro: Facundo Tello Estadio: Boston