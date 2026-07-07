Facundo Tello, el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos + Agregar ámbito en









Será por los cuartos de final del Mundial 2026 y estará acompañado de una terna íntegramente argentina. En Qatar ya había dirigido a Los Leones del Atlas en la misma instancia ante Portugal.

Facundo Tello está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022. AFA

En uno de los cruces, en la previa, más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 un argentino será el encargado de impartir justicia. Facundo Tello fue designado por la FIFA este martes como árbitro principal para el partido entre Francia y Marruecos de este jueves a las 17.

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Apenas unos días antes de esta confirmación, se había desatado una polémica en torno al juez que dirigió la victoria agónica de Argentina 3-2 ante Egipto: el francés François Letexier, que fue acompañado de sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes 1 y 2 respectivamente.

En el enfrentamiento de este jueves se dio vuelta la cara de la moneda y Francia será arbitrada por una terna completa de argentinos. Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los jueces asistentes y Darío Herrera el cuarto árbitro. En la cabina del VAR también estará el argentino Cristian Navarro.

Las controversias surgen por el recuerdo reciente de la final del mundo en Qatar 2022 entre Argentina y Francia, en la que los dirigidos por Lionel Scaloni se consagraron campeones. Sin embargo, los jugadores franceses le restaron importancia a la designación.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026 "No me fijo en quién sea el árbitro. Nunca lo he hecho. Queremos ganar este partido, eso es lo único que nos importa", afirmó Dayot Upamecano, defensor francés del Bayern Múnich.

El tercer arquero de Les Bleus, Robin Risser, sobre la designación de Tello agregó: “No debemos caer en la paranoia. Si los árbitros están aquí, es porque están a la altura”. La experiencia mundialista de Facundo Tello El bahiense está dirigiendo su segundo Mundial, su debut había sido en Qatar 2022. En aquel certamen estuvo al frente de tres encuentros: en fase de grupos Suiza-Camerún y Corea del Sur-Portugal, y en cuartos de final Marruecos-Portugal. En esta edición fue el árbitro principal de la inauguración de la Copa del Mundo en Canadá cuando los locales se enfrentaron a Bosnia y Herzegovina. También dirigió el cruce entre Sudáfrica y Corea del Sur en fase de grupos.