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El tenista argentino, actual número 19 del ranking mundial, se impuso sin dificultades ante el indio Sumit Nagal en su estreno en el torneo alemán.

Francisco Cerúndolo ganó en su debut en el ATP 500 de Múnich y tuvo un destacado gesto de fair play ATP

El tenista argentino Francisco Cerúndolo tuvo un estreno notable en el ATP 500 de Múnich: se impuso sin dificultades por 6-2 y 6-2 ante Sumit Nagal, quien ingresó a último momento como lucky loser tras la baja del alemán Jan Lennard Struff.

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El mejor sudamericano del ranking llegó a Alemania tras un paso irregular por el Masters 1000 de Montecarlo. Allí logró una destacada victoria ante Stefanos Tsitsipas, pero luego fue eliminado en sets corridos por Tomás Machac, lo que dejó sensaciones mixtas en su rendimiento.

En su presentación en Múnich, Cerúndolo mostró autoridad desde el inicio y marcó claras diferencias de jerarquía. Con cuatro quiebres de servicio, dos en cada set, encaminó una victoria sin sobresaltos y sumó su triunfo número 16 en lo que va de la temporada.

Otro de los aspectos destacados del argentino fue su solidez en los momentos clave, ya que logró salvar los ocho break points que tuvo en contra, evitando que su rival pudiera meterse en partido y sosteniendo su dominio de principio a fin.

De yapa, Cerúndolo se llevó una ovación de todos los presentes en el estadio por un gesto de fair play. El porteño corrigió un pique en un saque de su rival, pese a que la tecnología después mostró que había sido out.

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Cerundolo gives Nagal a first serve after the video had shown his initial serve was out #bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/lE7qPP7wV3 — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2026 El 2026 viene siendo positivo para Cerúndolo, quien ya se consagró campeón en el ATP de Buenos Aires y alcanzó los octavos de final del Australian Open. En busca de seguir avanzando y defender los puntos logrados el año pasado, el argentino ya está en octavos de final, donde enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp, a quien domina 2-0 en el historial.