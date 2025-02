Aseguran que Franco Colapinto podría ser el piloto titular de Alpine desde el inicio a la temporada de Fórmula 1

Roberto Merhi Roberto Merhi: ex piloto de Fórmula 1 y actual integrante del equipo de Carlos Sainz

El comentario de Roberto Merhi, expiloto de Fórmula 1

En el podcast Cope GP, Merhi expresó sus dudas sobre si Jack Doohan comenzará la temporada 2025 como piloto titular de Alpine. Aunque en un principio parecía asegurado, el ex piloto español afirmó: “Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”. A pesar de suavizar su comentario y afirmar que Doohan podría iniciar la temporada, el español dejó claro que la situación no está asegurada, especialmente si el rendimiento de Doohan no cumple con las expectativas del equipo.