Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras el impacto del show en Buenos Aires

El directivo de Alpine celebró el evento del piloto argentino y lo citó para el próximo desafío en Miami, en la continuidad de la temporada de la máxima categoría.

F1

El paso de Franco Colapinto por Buenos Aires dejó una fuerte repercusión, no solo entre los fanáticos que colmaron las calles, sino también dentro del mundo de la Fórmula 1 . Uno de los que se hizo eco del evento fue Flavio Briatore , director ejecutivo de Alpine , quien utilizó sus redes sociales para destacar lo vivido durante el Road Show en Palermo.

El dirigente italiano compartió imágenes del piloto argentino saludando al público y girando con uno de los monoplazas, en una jornada que reunió a miles de personas. “¡Qué día para ti! Fran Colapinto. ¡Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a un evento tan increíble! Nos vemos en Miami”, escribió, dejando en claro su entusiasmo por el impacto generado.

El evento tuvo a Colapinto como protagonista absoluto. El piloto de Pilar manejó distintos autos de la categoría y recorrió avenidas emblemáticas ante una multitud que respondió masivamente. La convocatoria superó expectativas y consolidó el crecimiento de su figura dentro y fuera del país.

El evento tuvo a Colapinto como protagonista absoluto. El piloto de Pilar manejó distintos autos de la categoría y recorrió avenidas emblemáticas ante una multitud que respondió masivamente.

El reconocimiento de Briatore no es un detalle menor: el directivo sigue de cerca la evolución del argentino y forma parte del proyecto deportivo de Alpine , que busca consolidarse en la zona media del campeonato.

Lo que viene para Alpine y Colapinto

Tras el show en Argentina, el foco vuelve a la competencia. La próxima cita será el Gran Premio de Miami, donde Colapinto y su compañero Pierre Gasly afrontarán una nueva fecha del calendario.

En lo que va de la temporada, el piloto argentino tuvo resultados variados: fue 14° en Australia, logró sumar su primer punto con un 10° puesto en China y terminó 16° en Japón. Actualmente, Alpine se ubica en la quinta posición del campeonato con 16 unidades, en una pelea ajustada dentro del pelotón medio.

El respaldo público de Flavio Briatore llega en un momento clave, tanto por el impulso mediático del Road Show como por la necesidad de sostener el rendimiento en pista. Miami aparece ahora como el próximo escenario para seguir construyendo esa proyección.