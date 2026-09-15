Franco Colapinto fue destacado por la Fórmula 1 como uno de los mejores pilotos del Gran Premio de España + Agregar ámbito en









En la tradicional columna “Ganadores y Perdedores”, el piloto argentino recibió grandes elogios por parte de la organización tras su rendimiento en Madrid, España.

Franco Colapinto fue destacado por la Fórmula 1 como uno de los mejores pilotos del Gran Premio de España

En el análisis oficial del sitio, la Fórmula 1 calificó como “soberbia” la actuación de Franco Colapinto durante el Gran Premio de España. En la habitual columna “Ganadores y Perdedores” destacaron al piloto argentino como uno de los mejores en el Circuito de Madring, donde consiguió un séptimo puesto.

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“Franco Colapinto estuvo soberbio en la clasificación, aprovechando una brillante maniobra en La Monumental para evitar un gran accidente y clasificarse para la Q3 como el mejor piloto de Alpine”, comienza la descripción del artículo.

“Fue su cuarta aparición en la Q3 esta temporada, lo que le dio la base para sumar puntos con una buena carrera que le permitió terminar séptimo. Fue su octava carrera puntuando del año y ayudó a Alpine a acercarse a nueve puntos de Racing Bulls en la emocionante batalla por el quinto puesto en el Campeonato de Equipos”, describieron al respecto.

Junto al argentino, el balance oficial ubicó entre los ganadores al vencedor Kimi Antonelli, a Max Verstappen tras remontar al podio, a Liam Lawson por su sexto lugar con Red Bull y a Esteban Ocon, quien rozó la zona de puntos finalizando undécimo con Haas.

Por otro lado, la nómina de perdedores la encabezaron Lando Norris y Lewis Hamilton. El de McLaren cedió el triunfo por el momento en que ingresó el Auto de Seguridad Virtual y una mala parada en boxes, mientras que el heptacampeón debió abandonar por una falla en los frenos. También fueron mencionados Carlos Sainz, Ollie Bearman y Oscar Piastri.