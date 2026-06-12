Franco Colapinto finalizó 10° en la primera práctica del GP de Barcelona

El piloto argentino afronta este viernes las primeras prácticas libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Este viernes comenzó la séptima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 , en el Gran Premio de Barcelona . En la primera práctica libre, Franco Colapinto finalizó en la décima posición .

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El argentino giró en 1:17,893 y quedó a un segundo y 530 milésimas del líder, que es George Russell . Además, Colapinto logró superar a su compañero Pierre Gasly (17°) por una diferencia de 0.615 segundos.

La competencia en España llega luego de la participación de Colapinto en el Gran Premio de Mónaco , donde finalizó en la 14ª posición . En la previa del inicio de las actividades en Barcelona, el piloto argentino participó de distintas acciones promocionales vinculadas al comienzo del Mundial de fútbol 2026 y se presentó en el circuito luciendo la camiseta de la Selección argentina .

Además de la actividad en pista, Alpine llega a Barcelona con la alegría de que Pierre Gasly recuperó el podio en el Gran Premio de Mónaco, luego de que la FIA le retirara una sanción.

El piloto francés había terminado inicialmente en posiciones de podio, pero dos penalizaciones por exceder el límite de velocidad en los boxes lo relegaron hasta el séptimo lugar. La Federación Internacional del Automóvil admitió que existieron inconsistencias en las mediciones realizadas durante la carrera del Principado.

Un circuito con historia

La edición 2026 marcará el estreno oficial del Gran Premio de Barcelona-Catalunya bajo esta denominación, aunque será la 36ª carrera de Fórmula 1 disputada en Cataluña.

Lewis Hamilton y Michael Schumacher comparten el récord de victorias en este trazado con seis triunfos cada uno, mientras que Ferrari es la escudería más ganadora con ocho éxitos. Mercedes, por su parte, ostenta la mayor cantidad de poles position obtenidas en el circuito.

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El trazado tiene una extensión de 4,657 kilómetros, la carrera está prevista a 66 vueltas y recorrerá una distancia total de 307,236 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Oscar Piastri, quien registró un tiempo de 1:15.743 durante la temporada 2025.

Cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:30

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00

TV: Disney+, Fox Sports y F1TV.