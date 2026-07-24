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24 de julio 2026 - 14:40

Franco Colapinto se despistó y chocó en la práctica libre del Gran Premio de Hungría

El piloto argentino tuvo una jornada para el olvido este viernes ya que sufrió un accidente. Su Alpine sigue trayendo problemas en la conducción.

Franco Colapinto se despistó y chocó en la práctica libre del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto se despistó y chocó en la práctica libre del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto tuvo una jornada olvidable en la práctica libre 2 del Gran Premio de Hungría. El piloto argentino sufrió un accidente: su monoplaza se despitó y la parte trasera impactó contra el muro, lo que le impidió continuar.

El oriundo de Pilar buscó doblar hacia su derecha en la curva 13, pero perdió el control del vehículo y no pudo impedir el impacto de la parte trasera contra la contención del circuito de Hungaroring.

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En las prácticas libres 1 ya se había visto lo mucho que le costaba controlar el vehículo al estonio Paul Aaron, piloto de reserva.

Si bien Colapinto logró bajarse rápidamente del coche por sus propios medios y no sufrió inconvenientes graves, no pudo continuar en la práctica.

El monoplaza no sufrió grandes daños, pero deberá ser reparado para que el argentino retome la actividad este sábado (será la FP3 a la mañana y la clasificación comenzará a las 11).

Después del incidente, fue retirado de la pista en el auto médico por protocolo. “Estoy bien”, comentó rápidamente el argentino para llevar tranquilidad a los boxes.

“Ha sido un día bastante corto. Perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos. No ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdí bastante tiempo en pista”, declaró el argentino tras lo sucedido ante la prensa de la escudería.

Colapinto cayó al 21° lugar de la clasificación (1:22.531) sólo por delante de un Lance Stroll que no logró salir a pista por problemas mecánicos.

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