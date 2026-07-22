La destacada nota que recibió Franco Colapinto en el último ranking semanal de la Fórmula 1

Los especialistas de la "Máxima" analizaron y destacaron el trabajo del piloto argentino en el Gran Premio de Bélgica.

Tras realizar una gran carrera y culminar en la décima posición del Gran Premio de Bélgica , Franco Colapinto fue destacado por los especialistas de la Fórmula 1 . El piloto argentino alcanzó el octavo puesto del Power Ranking semanal de la categoría.

En cuestión, un panel de cinco expertos de la Fórmula 1 para evaluar el desempeño individual de los pilotos en cada fecha de la temporada, con independencia del potencial de los autos.

El pilarense logró en Spa-Francorchamps un trabajo que quedó en el recuerdo. Desde la largada, reaccionó con velocidad para superar a Pierre Gasly por afuera y ganar terreno en el pelotón.

El momento decisivo llegó a falta de 15 vueltas para el final: cuando marchaba 12°, detrás de Gasly y de Liam Lawson , leyó a la perfección una situación de adelantamiento.

El francés intentó superar al neozelandés al ingresar a la recta Kemmel y, al ver a los dos autos emparejados, Colapinto encontró el hueco por el sector interno. Con mayor velocidad, dejó atrás a ambos pilotos en una sola acción y saltó directamente al décimo lugar.

Por todo esto, Colapinto recibió una calificación de "8 puntos" sobre 10 en Bélgica por su rendimiento.

La F1 explicó su elección en los siguientes términos: “Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final”.

El listado del Gran Premio de Bélgica fue encabezado por Kimi Antonelli, quien completó un fin de semana sin fisuras al marcar la pole position y la carrera con su Mercedes. Detrás del italiano se ubicó Charles Leclerc (Ferrari), quien aprovechó la salida del Virtual Safety Car para liderar momentáneamente y terminar segundo, seguido por Max Verstappen (Red Bull) en el podio.

En la tabla acumulada de la temporada, Antonelli lidera con un promedio de 8.9, seguido por Hamilton con 8.0 y Verstappen con 7.9. Colapinto ocupa la décima posición con un promedio de 7.1, cifra que refleja una presencia sostenida entre los pilotos más valorados por el panel a lo largo del año.