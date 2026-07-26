La Fórmula 1 confirmó cuándo se correrá el Gran Premio de Baréin tras su cancelación por la guerra en Medio Oriente + Agregar ámbito en









El evento mantendrá una denominación especial y contará con apoyo económico del país del Golfo para afrontar los costos de su realización en Sepang.

La Fórmula 1 confirmó la nueva sede del GP de Baréin.

La Fórmula 1 y la FIA confirmaron este domingo que el Gran Premio de Baréin, cancelado por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, se disputará finalmente en el circuito de Sepang, en Malasia, del 2 al 4 de octubre.

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La decisión llegó a través de un comunicado oficial de ambas instituciones, que descartaron correr en el Golfo Pérsico el 4 de octubre debido al reinicio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. La alternativa surgió de un acuerdo con el gobierno de Malasia para trasladar la fecha a ese trazado.

"Un histórico acuerdo para preservar un Gran Premio este año demostrando la capacidad del deporte para adaptarse, y mostrando la gran visión de Baréin y su compromiso con la F1, así como la generosidad de Malasia para hacer esto posible", publicó la cuenta oficial de la F1 en sus redes sociales.

Gran Premio de Baréin: cómo se llamará la carrera y quién paga los gastos La prueba llevará el nombre "Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia", ya que el reino del Golfo se hará cargo de gran parte de los costos que implica organizar la carrera con tan poco tiempo de anticipación en ese circuito, según precisó la Fórmula 1.

Sepang, ubicado junto al aeropuerto de Kuala Lumpur, ya tiene experiencia como sede de la categoría: albergó 19 Grandes Premios entre 1999 y 2017 y recibe carreras de MotoGP desde ese mismo año.

Con este cambio, el calendario 2026 quedará compuesto por 23 fechas en lugar de 24, ya que el GP de Arabia Saudita, previsto para abril en Yeda, también fue cancelado y no consiguió una sede alternativa. Las autoridades de la Fórmula 1 todavía mantienen bajo revisión las dos últimas carreras del calendario: los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, programados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente, en medio de la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio. Según fuentes del paddock citadas por la agencia AFP, ambas fechas tienen altas chances de cancelarse. Entre las alternativas que se evalúan figuran disputar dos Grandes Premios consecutivos en Las Vegas a fines de noviembre o trasladar el cierre de temporada a Europa. La definición no llegaría antes de fines de septiembre o principios de octubre, mientras los organismos de la categoría siguen de cerca la evolución del conflicto. El impacto en otras categorías La guerra también complica el calendario de otras disciplinas del automovilismo. Las dos últimas fechas del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) están previstas en Catar en octubre y en Baréin en noviembre, y se espera un anuncio próximo sobre su reemplazo por carreras en Europa. En motociclismo, el Gran Premio de MotoGP de Qatar, reprogramado para noviembre, también corre riesgo de cancelación total. A esa lista se suma el Rally de Arabia Saudita, última fecha del WRC, previsto en Yeda también en noviembre.

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