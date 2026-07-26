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26 de julio 2026 - 12:17

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

El piloto argentino perdió dos posiciones respecto a la largada y cerró una carrera complicada por fallas de adherencia y rendimiento.

franco colapinto formula 1 alpine

Franco Colapinto tuvo una difícil jornada en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y finalizó en la 15° posición, dos lugares por debajo de su puesto de largada, en una carrera marcada por las complicaciones técnicas del Alpine A526 y la falta de rendimiento del equipo francés durante todo el recorrido.

El piloto argentino había comenzado la competencia desde el 13° lugar y logró contener en los primeros metros el ataque de Gabriel Bortoleto, quien partía 14°. Sin embargo, con el paso de las vueltas, el rendimiento del monoplaza se convirtió en el principal problema y le impidió mantenerse en la pelea por avanzar posiciones.

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Noticia en desarrollo.-

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