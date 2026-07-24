La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Hungría, la última cita del calendario antes del tradicional receso de verano.

Por qué Franco Colapinto no corre la primera práctica del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto no formará parte de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) y será reemplazado por el estonio Paul Aron en el inicio de la actividad en el Gran Premio de Hungría .

El motivo de la ausencia del piloto argentino en el primer ensayo responde estrictamente al cumplimiento del reglamento de la FIA.

De acuerdo con la normativa vigente en la máxima categoría del automovilismo, cada equipo de la parrilla tiene la obligación de otorgar cuatro sesiones de práctica por temporada a pilotos considerados rookies (dos por cada corredor titular).

En esta oportunidad, la escudería Alpine decidió aprovechar el escenario húngaro para que el estonio Paul Aron , piloto de reserva de la estructura, realice su primera aparición oficial del año sobre el monoplaza número 43 antes del receso de verano.

El piloto estonio ocupará el lugar del argentino durante los primeros 60 minutos de acción en pista para cumplir con la primera de las dos jornadas obligatorias que corresponden al auto de Colapinto.

El propio Aron destacó la importancia de subirse al monoplaza tras largas jornadas de preparación en el simulador. "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada", manifestó.

¿Cuándo vuelve a la pista Franco Colapinto?

El piloto de Alpine retomará el control de su monoplaza a partir de la segunda práctica libre (FP2) del viernes a las 12 horas (hora argentina) y completará el resto del fin de semana de competencia en Hungría.

Además, la actividad para el nacido en Pilar no concluirá con la bandera a cuadros del domingo. Una vez finalizado el Gran Premio de Hungría, Colapinto formará parte de los ensayos privados organizados por Pirelli en el mismo circuito de Hungaroring.

Esas pruebas postcarrera, programadas para el martes y el miércoles, contarán con la presencia de Alpine, Audi y Aston Martin, y estarán destinadas al desarrollo de los compuestos de neumáticos para la temporada 2027.