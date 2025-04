Franco Colapinto, sobre su posible llegada a Racing Bulls: " Si se durmieron los otros boludos, ahora es tarde"

Aunque no haya empezado la temporada en la grilla de Fórmula 1, el nombre de Franco Colapinto no deja de resonar en la máxima categoría del automovilismo ante la expectativa de que vuelva a ganarse un lugar entre las 20 plazas después de mostrar grandes actuaciones en 2024. El argentino se refirió este domingo a los rumores, las especulaciones y sus expectativas para este año.

Por otro lado, se refirió a su llegada a la Fórmula 1 y destacó que pudo adaptarse al paddock y a la presión mediática: “Yo soy lo que soy y, por suerte, siempre digo lo que siento. Es un poco lo que en la F1 no pasa hoy en día. Tienen un librito y su media training, que les dice lo que tienen que decir y nadie dice lo que siente . El año pasado, yo era con Verstappen los únicos dos boludos que decían lo que pasaba de verdad y los otros se guardaban todo porque no quieren quedar mal ”, explicó.

El paralelismo entre Lionel Messi y Franco Colapinto

En ese sentido, hizo un paralelismo con la situación de Lionel Messi y apuntó: "El argentino es muy intenso. Es muy, muy fanático y ama mucho el deporte. Es muy resultadista. Si en algún momento no tenés la performance que esperan, pasás de allá (arriba) al piso. Eso es complicado de manejar para los deportistas. Yo creo que Messi lo habrá trabajado mucho esto. Seguramente fue un tema que a él le habrá hecho bastante daño. El chabón estaba dando todo por su país y estaba pasándola mal. Le dolía lo que estaba pasando y cómo lo trataban sus fanáticos. Imaginate que él estaba jugando para su país y la gente parecía que no lo quería”, analizó.

Sobre este punto, agregó: “Es el mejor jugador del mundo. Todos tenemos altibajos. También la presión que genera ese momento, estás jugando enfrente de millones de personas y para 45 millones de argentinos. Te están apoyando y sos un poco de lo que depende que el equipo gane el Mundial. Y, cuando eso no pasa, tenés mucha responsabilidad en los hombros”.

En otro pasaje de la entrevista, el piloto de 21 años contó las dificultades que atravesó para llegar a donde está hoy y remarcó que tuvo poco rodaje antes de debutar en la Máxima con Williams. “Había hecho 400 kilómetros en unos test y en Silverstone. Nada más. Había girado muy poco en F1. Y los chicos que se suben hoy en día hacen 15 mil kilómetros. Antonelli, que está en Mercedes, hizo 15 mil antes de su primera carrera. Yo nunca tuve la posibilidad de hacer test porque no tenía presupuesto. Llegaba justo para pagar el año”, argumentó.

En esa línea, sumó: “Estamos en la otra punta del mundo. Tenés que dejar a tu familia y un montón de cosas. Eso es lo difícil para un piloto argentino. Primero está la parte presupuestaria, porque es un deporte muy caro; después, la parte emocional. Un pibe europeo termina la carrera y el domingo a la noche está comiendo en su casa con los padres. Yo si tenía un fin de semana malo estaba solo en mi casa y no quería hablar con nadie. Ni me cocinaba. Es mucho más dura la vida de un piloto argentino”.

Por último, volvió a apuntar contra la serie Drive To Survive, producida por Netflix, el documental que sigue el minuto a minuto de la Fórmula 1 a lo largo de la temporada. “Me siguieron todas las carreras. Todas. Con el micrófono por arriba y la cámara por atrás que te seguía por todos lados. A veces me agarraba en momentos en los que yo estaba diciendo cosas que no me podían escuchar. Veo la serie de Netflix: no salí ni cinco segundos”, reclamó Franco entre risas.