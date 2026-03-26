Franco Colapinto y el sueño de correr en la Argentina: qué dijo sobre una posible exhibición en Buenos Aires + Seguir en









El piloto develó la idea durante una conferencia de prensa previa al GP de Japón. Allí, también se refirió a su presente.

Colapinto habló acerca de correr en la Argentina.

El piloto argentino Franco Colapinto participó de la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Japón, que se disputa en el circuito de Suzuka, y dejó definiciones sobre su presente en la Alpine F1 Team, además de referirse a la posibilidad de realizar una exhibición en la Argentina.

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El pilarense analizó el desempeño reciente del equipo tras lo ocurrido en China y destacó una mejora en la competitividad del monoplaza.

“Me alegra que podamos luchar un poco más arriba, ya que eso nos da más confianza. Este año pinta mucho mejor, el coche es mejor y estamos mucho más cerca de los demás equipos. Saber que podemos mejorar aún más el rendimiento es aún mejor", expresó.

En esa misma línea, remarcó sus expectativas para lo que viene en la temporada: “Tengo muchas ganas de ver lo que podemos hacer este año. Queremos luchar por los puntos de forma más constante. Un fin de semana nuevo, un circuito nuevo: será muy diferente, así que tenemos que entender nuestras debilidades y dónde tenemos que trabajar más".

Franco Colapinto China F1 La posibilidad de una exhibición de Franco Colapinto en la Argentina Consultado sobre los rumores que indican que podría viajar a Buenos Aires en abril para realizar una exhibición, el piloto no ocultó su entusiasmo, aunque aclaró que todavía no hay nada cerrado.

“Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí. Todavía no hay nada confirmado”, señaló. Las gestiones para concretar el evento habían sido mencionadas por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno porteño, quien aseguró que existieron avances en las conversaciones con Alpine. Desde la escudería, en tanto, confirmaron que el diálogo continúa, aunque sin definiciones oficiales. Agenda del Gran Premio de Japón El fin de semana en Suzuka se desarrolla con el siguiente cronograma para Argentina: Jueves 26 de marzo Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 Viernes 27 de marzo Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 Sábado 28 de marzo Clasificación: 03.00 a 04.00 Domingo 29 de marzo Carrera: 02.00 Con un auto que muestra señales de evolución y la ilusión intacta, Colapinto encara un nuevo desafío en la máxima categoría mientras mantiene viva la expectativa de reencontrarse con el público argentino fuera de las pistas.