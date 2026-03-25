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El piloto argentino de Fórmula 1 correrá por primera vez en el Circuito de Suzuka a partir de este jueves a la noche y viernes a la madrugada.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: días y horarios F1

Franco Colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su trayectoria: este fin de semana, el piloto argentino disputará su primer Gran Premio de Japón en la Fórmula 1.

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El evento cobra aún mayor peso, ya que será la última fecha antes de un extenso receso obligado por la situación en Medio Oriente.

Colapinto viene de sumar su primer punto mundialista tras alcanzar la décima posición en China.

El piloto de Alpine identificó la carrera de Suzuka como una oportunidad para sumar puntos y consolidar su crecimiento reciente. “Ya demostramos de lo que somos capaces y ahora apuntamos a construir sobre esto”, destacó Colapinto.

“Estoy muy entusiasmado por correr en Japón por primera vez en mi carrera; es un país increíble y no veo la hora de vivir el fin de semana en este circuito tan famoso”, afirmó.

colapinto La carrera principal tendrá lugar el domingo 29 de marzo, a las 02:00, y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium (servicio bajo suscripción pago). Días y horarios del Gran Premio de Japón Por la ubicación geográfica del circuito de Suzuka, la actividad vuelve a desarrollarse en horarios nocturnos y de madrugada para el público argentino. El cronograma completo es el siguiente: Jueves 26 de marzo Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 Viernes 27 de marzo Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 Sábado 28 de marzo Clasificación: 03.00 a 04.00 Domingo 29 de marzo Carrera: 02.00