El video de la magnífica maniobra de Franco Colapinto en la largada del GP de China donde escaló seis posiciones + Seguir en









El piloto argentino tuvo un arranque espectacular: partió 12º, adelantó seis posiciones y se ubicó 6º en las primeras vueltas de la carrera. Logró su primer punto en la temporada 2026.

Colapinto aprovechó un incidente en la largada y se subió al sexto lugar con una maniobra sorprendente.

Franco Colapinto tuvo un comienzo brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto argentino largó desde el puesto 12 y protagonizó una gran maniobra en la salida, adelantando seis posiciones para ubicarse sexto en las primeras vueltas de la carrera. Finalmente consiguió el puesto 10 y sumó su primer punto en la temporada 2026.

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En el inicio de la carrera, aprovechando los espacios y el ritmo del auto, Colapinto avanzó desde el puesto 12 hasta el puesto 6, superando a varios rivales en la zona inicial del trazado y posicionándose rápidamente en el grupo de punta para la sorpresa de muchos.

video largada de colapinto gp de china 2026 Así fue la gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de China Durante la primera vuelta el argentino también debió defender su posición frente a los intentos de sobrepaso de otros pilotos. Con maniobras firmes, cubrió tanto el interior como el exterior de la pista para evitar ataques y sostener un lugar que ilusiona con la posibilidad de sumar puntos.

El avance generó entusiasmo entre los fanáticos argentinos, ya que el circuito chino suele ser exigente para los sobrepasos. Sin embargo, el arranque del piloto dejó señales positivas para el desarrollo de la carrera. Con todavía muchas vueltas por delante, Colapinto se mantiene en zona de puntos tras una salida que ya se perfila como uno de los momentos destacados del Gran Premio de China.

video largada franco colapinto gp china 2026 El inicio de la carrera también estuvo marcado por varios abandonos importantes. Oscar Piastri y Lando Norris quedaron fuera de competencia, mientras que Gabriel Bortoleto y Alex Albon ni siquiera pudieron largar, por lo que el Gran Premio de China comenzó con varias bajas en la grilla.

En ese contexto, Colapinto logró aprovechar el movimiento del pelotón en los primeros metros y firmó una largada que rápidamente lo metió en zona de puntos, generando expectativas sobre lo que puede suceder en el resto de la carrera. Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de China de Fórmula 1 El argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 10 en el Gran Premio de China y consiguió sumar su primer punto de la temporada de Fórmula 1. Sin embargo, lejos de celebrar el resultado, el piloto de Alpine se mostró muy molesto tras la carrera y aseguró que se quedó con “bronca” por cómo se desarrolló la competencia. Colapinto había tenido un fin de semana competitivo y llegó a la carrera con expectativas de meterse en la pelea por los puntos. Finalmente logró cumplir el objetivo mínimo con el décimo lugar, aunque el desarrollo de la prueba lo dejó con sensaciones encontradas. “Fue bueno haber sumado puntos, pero estoy con bronca”, reconoció el argentino después de bajarse del auto. Según explicó, distintos incidentes en pista le impidieron aspirar a una mejor posición en el clasificador final. colapinto carrera shanghai 2 X Uno de los momentos más complicados de su carrera fue un toque que sufrió en plena competencia, que pudo haberle arruinado la jornada. A pesar del golpe, el piloto de Alpine logró mantenerse en pista y completar la prueba para rescatar un punto en el campeonato. La carrera en Shanghái tuvo como ganador al joven italiano Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, mientras que George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio con Ferrari. Aunque el resultado final le permitió estrenar su cuenta en el campeonato, Colapinto dejó claro que sus expectativas eran mayores. El argentino considera que tenía ritmo para aspirar a un mejor resultado y confía en que el rendimiento del auto le permita seguir peleando por puntos en las próximas carreras.