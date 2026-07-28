Franco Mastantuono volvió al gol con el Real Madrid y busca convencer a Mourinho para quedarse en el plantel + Agregar ámbito en









El jugador argentino jugó los 90 minutos en el amistoso de pretemporada y es su segundo partido como titular bajo las órdenes del entrenador portugues. Además, River aparece como una opción si no logra convencerlo.

Franco Mastantuono peleará por un lugar en el Real Madrid. @Realmadrid

Luego de quedarse afuera de la nómina para ir al Mundial 2026 con la Selección argentina, Franco Mastantuono se está enfocando en la nueva temporada con el Real Madrid y busca quedarse en el plantel, después de que haya sido declarado “transferible” por la directiva al no llegar al rendimiento esperado en este año que lleva en España.

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Al comprender esta situación, Mastantuono empezó las jornadas amistosas con el pie derecho: en la victoria 1 a 0 contra el Alcorcón fue titular y provocó un penal que Arda Guler terminó errando, pero se fue con buenas sensaciones. Este martes jugó los 90 minutos ante el Leganés y pudo convertir su primer gol en la nueva era de José Mourinho, tras un rebote que capturó en el área chica luego de un remate desde afuera de Trent Alexander-Arnold.

Mastantuono festejando su gol con Gonzalo García. Según reportan medios españoles, el argentino sorprendió por completo al técnico portugués en los primeros entrenamientos de pretemporada y lo tendría en su planes a futuro, aunque en la nueva campaña como presidente de Florentino Pérez analizaron los rendimientos bajos del último periodo y él era uno de esos.

Si bien todavía no hubo un interés formal de algún equipo, el Madrid está abierto a escuchar ofertas con la intención de que sume rodaje en el fútbol europeo. Los otros que se sumarían a esta lista son Gonzalo García, quien tiene grandes chances de ir al Fulham de Inglaterra, y Raúl Asencio, que todavía no llegó ninguna oferta por él.

El interés de River por Mastantuono Según la información que trascendió en las últimas horas, por el diario estadounidense The Athletic, Mastantuono tiene el deseo de volver a River en este mercado de pases, aunque el conjunto blanco no tenga intenciones de que vuelva a sudamérica.

Mastantuono y una posible vuelta a River. @RiverPlate La razón de que el nacido en Azul no vuelva al país es porque hace tan solo un año el Real Madrid lo compró al Millonario por u$s45 millones y no quieren que vuelva. La intenciones es que adopte el roce del fútbol europeo, muy distinto al que se vincula al de esta parte del continente. La reestructuración del Real Madrid Luego de que Florentino Pérez vuelva a ganar las elecciones a principios de junio, se planteó en la nueva directiva la necesidad de reestructurar el plantel y hacerlo más competitivo y con mayor recambio por si se lesiona algún jugador. Al analizar esto, notaban que en el banco faltaba más madurez y futbolistas de jerarquía, por lo que la limpieza que está comenzando será muy grande. Franco Mastantuono buscará ganarse la confianza de José Mourinho. Entre las altas para esta nueva temporada se encuentran Marc Cucurella, proveniente del Chelsea por u$s62 millones; Denzel Dumfries, llegó del Inter de Milán por u$s23 millones; Ibrahima Konaté, libre desde el Liverpool; Bernardo Silva, libre desde el Manchester City; y cuentan con el regreso de Endrick.