De Nueva Zelanda a Paraguay: la inesperada nueva vida de Tim Payne entre el fútbol, el chipa guazú y la fama viral

Hace apenas dos meses era un futbolista prácticamente desconocido fuera de su país. Hoy disfruta de un presente completamente distinto, con millones de seguidores en redes sociales.

El Mundial 2026 cambió para siempre la vida de Tim Payne . Aunque Nueva Zelanda quedó eliminada en la fase de grupos, el defensor se convirtió en uno de los grandes fenómenos del torneo gracias a la enorme repercusión que alcanzó en las redes sociales .

La explosión de su popularidad le abrió una puerta inesperada: después de más de siete años en el Wellington , firmó contrato con Olimpia y se mudó a Asunción , donde ya comenzó a escribir un nuevo capítulo de su carrera.

La adaptación futbolística no pudo haber empezado mejor. Este domingo, Payne debutó oficialmente con la camiseta de Olimpia y apenas 12 minutos después marcó un gol en la contundente victoria 5-0 de su equipo.

Desde la tribuna lo acompañaron su esposa, Michelle Peters , y el hijo de ambos, de apenas un año, quienes se trasladaron a Paraguay para acompañarlo en esta nueva experiencia.

Tras el partido, Michelle compartió un video mostrando el ambiente del estadio y la pasión de los hinchas paraguayos. Luego le dedicó un breve mensaje a su marido: "Qué debut".

Una nueva casa y una nueva vida en Asunción

Semanas antes del estreno oficial de Payne, Michelle Peters ya había mostrado el nuevo hogar familiar en el que se instalaron.

A través de un video publicado en sus redes sociales, donde se la veía jugando con su hijo en el living de una moderna vivienda con vista al paisaje de Asunción, escribió: "Hola Paraguay. Finalmente instalados en nuestro nuevo hogar y más felices que nunca".

La publicación estuvo acompañada por la canción Home is You, de Rosie Darling, cuya letra gira alrededor de la idea de que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino la persona con la que se comparte la vida.

Quién es Michelle Peters

Michelle Peters, de 32 años, es fotógrafa profesional especializada en bodas y eventos. Hasta hace pocas semanas desarrollaba su actividad en Wellington, donde tenía su propio emprendimiento. Ahora decidió dejar esa etapa atrás para acompañar a Payne en su aventura sudamericana.

Su historia familiar también facilitó la adaptación: su madre nació en Costa Rica y su padre es neozelandés, por lo que creció hablando español con fluidez, una ventaja que le permitió comprender rápidamente el humor y la cultura latinoamericana que impulsaron la viralización de su marido durante el Mundial.

Con el cierre de julio, Michelle hizo un balance de todo lo vivido durante el último mes: "Qué mes. Mirando para atrás, resulta increíble pensar en todo lo que sucedió en apenas 30 días: dos viajes de ida y vuelta al continente americano, hacer las valijas y mudarse a un país nuevo y, de alguna manera, vernos ahora llamando hogar a Paraguay".

Luego agregó: "Ha sido emocionante, abrumador, emotivo y mucho más, pero, sobre todo, estamos increíblemente agradecidos".

Finalmente escribió directamente en español para agradecer el cariño recibido: "Gracias, Paraguay, por la bienvenida tan linda que nos han dado a mí y a mi familia. Nos sentimos muy afortunados de estar acá y a todos los que nos han seguido en esta aventura".

"Y ahora sí, que se vengan todos los asados, chipa guazú, mbejú y medialunas por favor!", cerró con una referencia gastronómica que rápidamente conquistó a los seguidores paraguayos.

La historia de Tim Payne

El primero en responder la publicación fue el propio Tim Payne, que resumió su presente con una sola palabra: "Living".

La respuesta refleja el cambio radical que experimentó en apenas unas semanas. Antes del inicio del Mundial 2026, el defensor tenía menos de 4.000 seguidores en Instagram y era prácticamente desconocido fuera del fútbol oceánico.

Hoy supera los cinco millones, disfruta de su nueva vida en Paraguay, comienza a ganarse un lugar en el fútbol sudamericano y comparte esa experiencia junto a su familia, mientras descubre la gastronomía, la pasión futbolera y la cultura de un país que ya empieza a sentir como propio.