Central Córdoba venció a San Lorenzo y le dio un duro golpe antes del clásico con Huracán

El Ferroviario se impuso 1-0 en el Estadio Único Madre de Ciudades con un gol de Michael Santos y logró su primera victoria en el campeonato. El equipo de Néstor "Pipo" Gorosito sufrió una dura derrota antes del partido frente al "Globo".

Central Córdoba venció a San Lorenzo y le dio un golpe antes del clásico con Huracán en el Torneo Clausura.

Central Córdoba derrotó 1-0 a San Lorenzo este lunes en el Estadio Único Madre de Ciudades , en Santiago del Estero , por la tercera fecha del Torneo Clausura . El Ferroviario consiguió su primera victoria en el campeonato y profundizó el mal momento del equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito , que llegará golpeado al clásico frente a Huracán .

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El único gol del encuentro lo marcó Michael Santos , a los 32 minutos del primer tiempo , con un certero cabezazo tras un preciso centro de Santiago Moyano . Con este resultado, San Lorenzo quedó en el 11° puesto de la Zona A con 3 puntos , mientras que Central Córdoba también alcanzó las 3 unidades y se ubicó en la 12ª posición , consiguiendo su primer triunfo en el certamen.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura , San Lorenzo recibirá a Huracán en el clásico el próximo domingo desde las 15.00 en el Nuevo Gasómetro . Por su parte, Central Córdoba visitará a Unión el lunes a partir de las 21.15 , en Santa Fe .

El encuentro comenzó con un Central Córdoba decidido a asumir el protagonismo. La primera ocasión fue para el conjunto local con una buena acción individual de Diego Barrera , cuyo remate cruzado fue controlado sin inconvenientes por Orlando Gill .

La respuesta del Ciclón llegó a través de una buena combinación entre Nahuel Arias , Matías Reali y Alexis Cuello , aunque el delantero definió desviado. Sin embargo, cuando se cumplía la primera media hora de juego, el Ferroviario encontró la ventaja: Santiago Moyano envió un centro preciso desde la izquierda y Michael Santos conectó de cabeza para vencer a Gill y establecer el 1-0 .

En el complemento, San Lorenzo mostró una mejor versión y salió decidido a buscar el empate, aunque volvió a sufrir con la misma fórmula. Otra vez Moyano desbordó y asistió a Santos, que no logró conectar con comodidad frente al arco.

Con el correr de los minutos, el equipo de Gorosito generó varias situaciones para igualar el marcador. Mathías De Ritis probó con un zurdazo que fue desviado por Javier Vallejos, mientras que Rodrigo Auzmendi no pudo aprovechar el rebote y más tarde estuvo cerca con un cabezazo que pasó junto al travesaño.

El partido ganó intensidad en el tramo final y ambos tuvieron oportunidades. Gustavo Del Prete estuvo muy cerca del empate, pero su remate fue despejado sobre la línea, mientras que Central Córdoba respondió con un mano a mano de Michael Santos que ganó Orlando Gill.

Finalmente, el Ferroviario sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y celebró un triunfo clave, mientras que San Lorenzo sumó una nueva frustración antes del clásico ante Huracán.

Formaciones

Central Córdoba: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Matías Vera, Marco Iacobellis, Lucas González; Diego Barrera, Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Nahuel Arias, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.