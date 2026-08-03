River no completa el banco de suplentes hace cuatro partidos + Agregar ámbito en









En la derrota ante Rosario Central, el Millonario tenía tan solo ocho jugadores de recambio. Ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Barracas Central y Aldosivi repitió esa medida.

River acumula cinco derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA.

En este semestre, River perdió cuatro partidos consecutivos, pero en todos ellos hubo un factor clave y es que Eduardo Coudet no completó el banco de suplentes. El Millonario sufrió las lesiones de varios de sus futbolistas y todavía espera a los refuerzos que faltan sumarse, pero ante Rosario Central solo contó con ocho futbolistas de recambio de los 12 permitidos por reglamento.

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A la pretemporada que realizó el conjunto de Núñez en España viajaron solo 15 jugadores de campo y con el pasar de los días empezó a sumar nombres gracias a las incorporaciones que sumó. Este número también se entiende por la reducción del plantel profesional que se llevó a cabo en el club. Mientras tanto, River espera por que se sume el reciente fichaje Tobías Andrada y espera cerrar el pase de Thiago Almada.

Frente al Canalla en el estadio Monumental, además del arquero suplente Ezequiel Centurión estaban los juveniles Facundo González, Valentín Lucero, Lucas Silva y Juan Cruz Meza más Giovanni González, Tomás Galván y Lucas Beltrán.

Además de los refuerzos, River sufrió en las primeras fechas las lesiones de Sebastián Driussi, Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Ángel Correa, los dos últimos habían llegado en este mercado de pases.

La planilla de River ante Rosario Central que se difundió en redes sociales. La medida del “Chacho” Coudet en sus convocatorias El extécnico de Racing tomó la postura de no convocar a 23 jugadores desde el cruce con Aldosivi por la Copa Argentina, que terminó con la eliminación de River por 3-1. En aquella ocasión citó a 19 jugadores, sin Gonzalo Montiel que estaba disputando el Mundial.

En la primera fecha ante Barracas Central había convocado a 22 futbolistas, pero a último momento se confirmó la lesión de Aníbal Moreno y la lista se redujo a 21. Contra Gimnasia y Esgrima La Plata también fueron 21 y en el último partido contra Rosario Central, Coudet convocó a 20 jugadores.

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