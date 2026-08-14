Nicolás Otamendi habló sobre el rendimiento de River en este semestre: "Tenemos que mejorar en todas las líneas" + Agregar ámbito en









El capitán de River aprovechó el entrenamiento de este viernes para expresarse con la prensa y tocó varios tópicos sobre la actualidad del Millonario. Entre ellos, la difícil situación que está atravesando el equipo.

Nicolás Otamendi habló en la previa del partido ante Argentinos Juniors, que se jugará el domingo a las 18 horas.

Mientras se ultiman los detalles para el partido del domingo contra Argentinos Juniors, el capitán de River, Nicolás Otamendi, habló con la prensa pos entrenamiento y evaluó el presente del equipo: "Es fútbol y en Argentina se habla muchísimo más que lo que nosotros vivimos adentro del plantel. Tenemos que funcionar como equipo, meter goles y debemos progresar en todas las líneas”, sentenció.

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En lo que va del Torneo Clausura, la institución de Nuñez no pudo ganar ninguno de sus cuatro encuentros. Además, es el único equipo de la primera división en no sumar puntos ni meter goles.

Otamendi, la nueva voz del Millonario. El pasado miércoles, River se tenía que enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de la Copa Sudamericana, pero a causa de los terremotos se pospuso una semana. “Al suspenderse el partido nos vino bien para poder entrenarnos mejor y conectarnos, ensamblar el equipo y tratar de salir adelante. Es una situación difícil la que estamos pasando, tenemos que dar la cara e intentar mejorar”, aseguró Otamendi.

Así como el Millonario está teniendo una mala racha, Argentinos Juniors atraviesa un momento de gracia: ganó sus cuatro partidos en lo que va del semestre –uno de ellos a Racing–. Aun así, su director técnico, Nicolás Diez, evitó minimizar a River: “Enfrentaremos a un gran equipo y que tiene uno de los mejores planteles del fútbol argentino”.

Argentinos Juniors, el próximo rival de River. El partido de este domingo será clave para definir la continuidad de Eduardo Coudet en el cargo. La relación con el hincha no está pasando por un gran momento, al igual que el rendimiento del plantel. Ante esto, Otamendi concluyó: “El fútbol también es alegría, venir a entrenarse y disfrutar, sabiendo que debemos salir adelante. Con trabajo, las cosas saldrán bien. Debemos adaptarnos rápido y levantar”.

La posible alineación de River contra Argentinos Juniors Con la confirmación de la llegada de Thiago Almada, Coudet tiene en mente utilizarlo de arranque para esta quinta fecha del Torneo Apertura, mientras el que saldría es Tomás Galván, una de las debilidades del entrenador. Thiago Almada tiene grandes chances de ser titular el domingo a las 18 horas. @riverplate Por otro lado, Mauro Arambarri, Sebastián Driussi y Marcos Acuña están muy cerca de terminar su etapa de recuperación y apuntan a ser convocados para el duelo de ida contra Independiente Snata Fe, por Sudamericana, aunque todavía no están a disposición del Chacho para el torneo local. El posible 11 de River (4-2-3-1): Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán.