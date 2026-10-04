Tensión en Alpine: el fuerte cruce de Franco Colapinto con su ingeniero durante el GP de Baréin

El argentino discutió por radio con Stuart Barlow durante una neutralización en Sepang. El técnico corrigió la indicación y luego pidió disculpas.

Colapinto protagonizó un tenso intercambio por radio durante el GP de Baréin.

Franco Colapinto protagonizó un tenso intercambio por radio con su ingeniero Stuart Barlow durante el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 , disputado este domingo en el circuito de Sepang, Malasia. En medio de una bandera roja, el argentino pidió una definición sobre su ingreso a boxes, recibió inicialmente una negativa y terminó reaccionando ante la confusión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió durante las vueltas de formación, en una jornada marcada por las intensas lluvias y las complicadas condiciones del trazado . La carrera había sufrido una demora de una hora y media por el clima y problemas en los software de los autos antes de que finalmente pudiera ponerse en marcha.

La dirección de carrera mostró la bandera roja para detener el procedimiento debido a las condiciones de la pista. En ese momento, Colapinto consultó a su equipo si debía ingresar al pit lane, pero Barlow respondió: “Negativo, negativo” .

La indicación desconcertó al argentino, que inmediatamente volvió a consultar: “¿No entro al pit lane? ¡Es bandera roja!” . Sin una respuesta definitiva, su ingeniero le contestó: “Estamos tratando de entender qué va a pasar aquí, amigo”.

El intercambio continuó mientras Colapinto buscaba saber qué debía hacer. Después de reiterar inicialmente la negativa, Barlow finalmente modificó la orden y le comunicó: “Sí, vamos, pit lane”.

Stuart Barlow corrigió una indicación y se disculpó con el piloto argentino.

La reacción del piloto fue inmediata: “Puta madre”. Tras advertir la equivocación, el ingeniero se disculpó con el bonaerense: “Okay, amigo. Lo siento. Entra al pit lane. Hay mucho movimiento acá”.

El segundo reclamo de Colapinto durante la carrera

La comunicación entre ambos volvió a tener protagonismo sobre el final de la prueba. Con el Williams de Alex Albon detenido en la pista, Colapinto reclamó que la dirección de carrera enviara el Auto de Seguridad para poder retirar el monoplaza.

“¡Necesitan poner un Auto de Seguridad! No pueden poner un VSC (Auto de Seguridad Virtual) para siempre si no pueden mover el auto”, reclamó. Esta vez, Barlow coincidió con el planteo y poco después la dirección de carrera tomó esa decisión.

Más allá de los intercambios por radio, Colapinto consiguió avanzar ocho posiciones después de largar 21°. El piloto de Alpine había recibido una penalización de 15 lugares: cinco por un exceso de velocidad cometido en Azerbaiyán y otros diez por el cambio del motor a combustión.

El argentino largó 21° y consiguió avanzar hasta la 13ª posición. X

Colapinto remontó y terminó por delante de Gasly

En una competencia marcada por las neutralizaciones y una pista complicada, el argentino consiguió superar a Carlos Sainz, Oliver Bearman y Lance Stroll, entre otros, para alcanzar la 13ª posición.

El resultado también le permitió finalizar por delante de Pierre Gasly, quien había comenzado desde el noveno lugar y cruzó la meta 16°. Pese a la remontada del bonaerense, Alpine terminó la carrera sin sumar puntos.

Colapinto cuestionó además la decisión inicial de utilizar neumáticos para piso seco cuando el asfalto todavía permanecía mojado: “La peor decisión que se podía haber tomado”, sostuvo tras la competencia.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el circuito callejero de Marina Bay.